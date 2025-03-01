في محلّة "السيتي سنتر"... توقيف أشخاص بحوزتهم مخدرات

​افادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بيان انه "بتاريخ 25-2-2025 وفي محلّة السيتي سنتر، وخلال قيام دورية من مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي بمهمّة حفظ الأمن والنظام:







1- اشتبهت بسيّارة نوع “كيا فرتي”، وعند عدم امتثال السائق بالتوقّف، تمّت مطاردته من قبل عناصر الدورية، وتمكّنت من ضبط السيّارة وتوقيف من كان على متنها، وهما كلّ من:

• و. س. (مواليد عام 2007 سوري)

• ي. ع. (مواليد عام 2005، سوري)

وضبطت بحوزتهما كمّية من مادّة حشيشة الكيف وبندقية نوع “بومب أكشن” مع /8/ طلقات لها صالحة للاستعمال.

2- وفي المحلّة ذاتها، ألقت عناصر الدورية القبض على شخص آخر حاول دهس أحد عناصر الدورية والفرار بدرّاجته الآلية نوع “ابريو ياماها”، ويدعى:

• خ. ر. (مواليد عام 2002، سوري)

بتفتيشه عثر بحوزته على كمّية من حبوب الكبتاغون وحشيشة الكيف والماريجوانا.

أودع الموقوفون والمضبوطات القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم بناء على إشارة القضاء المختصّ.

