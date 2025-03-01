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محليات

في محلّة "السيتي سنتر"... توقيف أشخاص بحوزتهم مخدرات

2025-03-01 | 05:58
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في محلّة &quot;السيتي سنتر&quot;... توقيف أشخاص بحوزتهم مخدرات
في محلّة "السيتي سنتر"... توقيف أشخاص بحوزتهم مخدرات

​افادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بيان انه "بتاريخ 25-2-2025 وفي محلّة السيتي سنتر، وخلال قيام دورية من مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي بمهمّة حفظ الأمن والنظام:

1- اشتبهت بسيّارة نوع “كيا فرتي”، وعند عدم امتثال السائق بالتوقّف، تمّت مطاردته من قبل عناصر الدورية، وتمكّنت من ضبط السيّارة وتوقيف من كان على متنها، وهما كلّ من:
و. س. (مواليد عام 2007 سوري)
ي. ع. (مواليد عام 2005، سوري)
وضبطت بحوزتهما كمّية من مادّة حشيشة الكيف وبندقية نوع “بومب أكشن” مع /8/ طلقات لها صالحة للاستعمال.
2- وفي المحلّة ذاتها، ألقت عناصر الدورية القبض على شخص آخر حاول دهس أحد عناصر الدورية والفرار بدرّاجته الآلية نوع “ابريو ياماها”، ويدعى:
خ. ر. (مواليد عام 2002، سوري)
بتفتيشه عثر بحوزته على كمّية من حبوب الكبتاغون وحشيشة الكيف والماريجوانا.
أودع الموقوفون والمضبوطات القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم بناء على إشارة القضاء المختصّ.
في محلّة "السيتي سنتر"... توقيف أشخاص بحوزتهم مخدرات

محليات

قوى الامن

مخدرات

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