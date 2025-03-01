حريق بمخيم للنازحين السوريين في الكورة (فيديو)

شب حريق في أحد مخيمات النازحين قرب مفرق كفر قاهل في قضاء الكورة ما أثار حالة من القلق بين سكان المنطقة. وقد سارع شبان من المنطقة إلى التدخل حيث تمكنوا من السيطرة على النيران وإخمادها قبل أن تمتد إلى الخيم المجاورة مما حال دون وقوع إصابات أو أضرار جسيمة.



وأفاد شهود عيان أن ألسنة اللهب تصاعدت بسرعة لكن سرعة استجابة الأهالي حالت دون تفاقم الوضع .



ولا تزال أسباب الحريق مجهولة حتى الآن .