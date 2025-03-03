بعد البيجر.. ماذا فعل نصرالله؟

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
كشفت "الدولية للمعلومات" اسماء النواب والكتل سواء الذين شاركوا في جلسة مناقشة البيان الوزاري ومنح الثقة لحكومة الرئيس نواب سلام او من تغيب عنها والتي انتهت بنيل الثقة بــ 95 صوتًا مقابل 12 لم يمنحوها اياها ، فيما امتنع 4 نواب عن التصويت، و17 من المجلس النيابي تغيبوا عن الجلسة.
أصدر المكتب الاعلامي للنائب ابراهيم كنعان بياناً جاء فيه: "مهما استثمر البعض ووظّف من أصحاب النيّات السيئة والأهداف السياسيّة والشخصيّة، فالحقيقة لا بدّ وأن تظهر، وصدور القرار الظنّي في قضيّة الحوالات المصرفيّة الى الخارج التي أُلصقت بالنائب كنعان وثَبُت أنها مزوّرة، يشكّل صفعة لمن خطّط وزوّر ونشر واستغلّ هذه الشائعات ظنّاً منه أن لا محاسبة."