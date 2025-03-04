عاجل
حماس ترحب بدعوة الرئيس الفلسطيني لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وبخطة إعادة الإعمار التي اعتمدتها القمة العربية في بيانها الختامي
حماس ترحب بدعوة الرئيس الفلسطيني لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وبخطة إعادة الإعمار التي اعتمدتها القمة العربية في بيانها الختامي
اذا ما قدرتوا تنزلوا على Beirut Hall ... اتصلوا من بيوتكم على الرقم 76884488 لتربحوا هدايا قيمة وملايين مع وديع
اذا ما قدرتوا تنزلوا على Beirut Hall ... اتصلوا من بيوتكم على الرقم 76884488 لتربحوا هدايا قيمة وملايين مع وديع
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
16 o
AlJadeedTv
البقاع
7 o
AlJadeedTv
الجنوب
16 o
AlJadeedTv
الشمال
17 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
13 o
AlJadeedTv
كسروان
18 o
AlJadeedTv
متن
18 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا قائد القوات البحرية في قوة الرضوان التابعة لحزب الله خضر هاشم في قانا في جنوب لبنان

2025-03-04 | 11:47
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا قائد القوات البحرية في قوة الرضوان التابعة لحزب الله خضر هاشم في قانا في جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا قائد القوات البحرية في قوة الرضوان التابعة لحزب الله خضر هاشم في قانا في جنوب لبنان
مقالات ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا قائد القوات البحرية في قوة الرضوان التابعة لحزب الله خضر هاشم في قانا في جنوب لبنان

محليات

الإسرائيلي:

استهدفنا

القوات

البحرية

الرضوان

التابعة

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
عون في الرياض: آفاق جديدة للتعاون بين لبنان والسعودية
نهر البردوني في زحلة أصبح باللونين.. الأبيض والأسود (فيديو)

اقرأ ايضا في محليات

البستاني: لجنة الإقتصاد سوف تفتح تحقيق في شبهات الفساد بالوزارة
15:01

البستاني: لجنة الإقتصاد سوف تفتح تحقيق في شبهات الفساد بالوزارة


كتب النائب فريد البستاني عبر منصّة إكس: "إن لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية، ومن ضمن واجباتها الرقابية سوف تقوم بفتح تحقيق بشبهات الفساد في وزارة الصناعة خلال الفترة الممتدة من ال ٢٠٢١ حتى آخر كانون الثاني ٢٠٢٥ وعند الاشتباه بأي عملية سوف يتم تقديم إخبار بخصوصها الى القضاء المختص."

15:01

البستاني: لجنة الإقتصاد سوف تفتح تحقيق في شبهات الفساد بالوزارة


كتب النائب فريد البستاني عبر منصّة إكس: "إن لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية، ومن ضمن واجباتها الرقابية سوف تقوم بفتح تحقيق بشبهات الفساد في وزارة الصناعة خلال الفترة الممتدة من ال ٢٠٢١ حتى آخر كانون الثاني ٢٠٢٥ وعند الاشتباه بأي عملية سوف يتم تقديم إخبار بخصوصها الى القضاء المختص."

الشاعر شوقي بزيع يرثي صديقه محمد بن عيسى: يا "سي محمد " كيف هو حال عشيات أصيلة الآن؟
14:48

الشاعر شوقي بزيع يرثي صديقه محمد بن عيسى: يا "سي محمد " كيف هو حال عشيات أصيلة الآن؟

رثى الشاعر شوقي بزيع صديقه محمد بن عيسى قائلاً: "ليومين اثنين وأنا عاجز عن كتابة جملة أتصالح من خلالها مع فكرة غيابك, يا صديقي محمد بن عيسى. صحيح أن الموت هو الحقيقة الوحيدة التي يتعذر تكذيبها, وصحيح أنه ليس لمن ألِف الموت مثلي, ومن يقف مثلوم القلب على أنقاض بلاد تهدمت, أن يفاجئه بعد, أي رحيل فردي أو خسارة مماثلة, ولكن الصحيح أيضاً أنك أنت بالذات من أتى نبأ موته مدوياً وصادماً الى حد الذهول والإنكار . ذلك أنك لا تتقاطع مع الموت في أي مظهر أو صورة, وأنت المتربص بالعذوبة كالينابيع, والمحتشد بالفتنة كنظرات العاشقين, والصاخب كقصيدة لم تتم كتابتها بعد .

14:48

الشاعر شوقي بزيع يرثي صديقه محمد بن عيسى: يا "سي محمد " كيف هو حال عشيات أصيلة الآن؟

رثى الشاعر شوقي بزيع صديقه محمد بن عيسى قائلاً: "ليومين اثنين وأنا عاجز عن كتابة جملة أتصالح من خلالها مع فكرة غيابك, يا صديقي محمد بن عيسى. صحيح أن الموت هو الحقيقة الوحيدة التي يتعذر تكذيبها, وصحيح أنه ليس لمن ألِف الموت مثلي, ومن يقف مثلوم القلب على أنقاض بلاد تهدمت, أن يفاجئه بعد, أي رحيل فردي أو خسارة مماثلة, ولكن الصحيح أيضاً أنك أنت بالذات من أتى نبأ موته مدوياً وصادماً الى حد الذهول والإنكار . ذلك أنك لا تتقاطع مع الموت في أي مظهر أو صورة, وأنت المتربص بالعذوبة كالينابيع, والمحتشد بالفتنة كنظرات العاشقين, والصاخب كقصيدة لم تتم كتابتها بعد .

عن موازنة المجلس الشيعي الأعلى.. نائبة في القوات تنشر وثائق وتعلق
14:43

عن موازنة المجلس الشيعي الأعلى.. نائبة في القوات تنشر وثائق وتعلق

كتبت النائبة غادة أيوب عبر إكس: "ان موازنة المجلس الشيعي الأعلى ونفقاته تدخل في موازنة رئاسة مجلس الوزراء، وتخضع للتصويت من قبل مجلس النواب اللبناني. من هذا المنطلق ان التبرعات الخارجية أو الهبات يجب أن تسلك الطرق القانونية عبر مؤسسات الدولة، وعلى الجميع أن يقتنع أننا أصبحنا في زمن الدولة والجميع سواسية تحت سقف القانون"

14:43

عن موازنة المجلس الشيعي الأعلى.. نائبة في القوات تنشر وثائق وتعلق

كتبت النائبة غادة أيوب عبر إكس: "ان موازنة المجلس الشيعي الأعلى ونفقاته تدخل في موازنة رئاسة مجلس الوزراء، وتخضع للتصويت من قبل مجلس النواب اللبناني. من هذا المنطلق ان التبرعات الخارجية أو الهبات يجب أن تسلك الطرق القانونية عبر مؤسسات الدولة، وعلى الجميع أن يقتنع أننا أصبحنا في زمن الدولة والجميع سواسية تحت سقف القانون"

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025