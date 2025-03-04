الجيش الإسرائيلي: استهدفنا قائد القوات البحرية في قوة الرضوان التابعة لحزب الله خضر هاشم في قانا في جنوب لبنان

كتب النائب فريد البستاني عبر منصّة إكس: "إن لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية، ومن ضمن واجباتها الرقابية سوف تقوم بفتح تحقيق بشبهات الفساد في وزارة الصناعة خلال الفترة الممتدة من ال ٢٠٢١ حتى آخر كانون الثاني ٢٠٢٥ وعند الاشتباه بأي عملية سوف يتم تقديم إخبار بخصوصها الى القضاء المختص."
رثى الشاعر شوقي بزيع صديقه محمد بن عيسى قائلاً: "ليومين اثنين وأنا عاجز عن كتابة جملة أتصالح من خلالها مع فكرة غيابك, يا صديقي محمد بن عيسى. صحيح أن الموت هو الحقيقة الوحيدة التي يتعذر تكذيبها, وصحيح أنه ليس لمن ألِف الموت مثلي, ومن يقف مثلوم القلب على أنقاض بلاد تهدمت, أن يفاجئه بعد, أي رحيل فردي أو خسارة مماثلة, ولكن الصحيح أيضاً أنك أنت بالذات من أتى نبأ موته مدوياً وصادماً الى حد الذهول والإنكار . ذلك أنك لا تتقاطع مع الموت في أي مظهر أو صورة, وأنت المتربص بالعذوبة كالينابيع, والمحتشد بالفتنة كنظرات العاشقين, والصاخب كقصيدة لم تتم كتابتها بعد .
كتبت النائبة غادة أيوب عبر إكس: "ان موازنة المجلس الشيعي الأعلى ونفقاته تدخل في موازنة رئاسة مجلس الوزراء، وتخضع للتصويت من قبل مجلس النواب اللبناني. من هذا المنطلق ان التبرعات الخارجية أو الهبات يجب أن تسلك الطرق القانونية عبر مؤسسات الدولة، وعلى الجميع أن يقتنع أننا أصبحنا في زمن الدولة والجميع سواسية تحت سقف القانون"