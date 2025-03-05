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محليات

فضل الله: نحن مع امتلاك الدولة قرار الحرب واتخاذه لتحرير أرضها

2025-03-05 | 02:54
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فضل الله: نحن مع امتلاك الدولة قرار الحرب واتخاذه لتحرير أرضها
فضل الله: نحن مع امتلاك الدولة قرار الحرب واتخاذه لتحرير أرضها

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أننا "سنكون شركاء حقيقيين وفعليين في الدولة ومؤسساتها، ونحن أقوياء بشعبنا ووحدتنا وثباتنا وحضورنا وقوانا السياسية ووجودنا في داخل مؤسسات الدولة، وسنتجاوز هذه المرحلة الصعبة، ولن يستطيع أحد أن يمنعنا من إعادة الإعمار لقرانا وبلداتنا ومدننا، أو من الدفاع عن بلدنا، ولا من شراكتنا الفعلية في وطننا، وتوجد الآن مخاطر كبيرة على بلدنا لأن هناك من يخطط لإعادتنا إلى تجربة عام 1982، أي أن العدو الإسرائيلي ومعه الإدارة الأميركية يريدان استنساخ تلك التجربة، وهذه المرة ليس فقط في لبنان، وإنما في لبنان وسوريا والمنطقة، والجميع يرى ما يحصل في سوريا التي يعمل العدو الإسرائيلي على تقسيمها، وإقامة كانتونات فيها، ولا يمكن للبنان الدولة أن يتغاضى عمّا يجري في محيطه لأن كل ذلك سيؤثر على بلدنا".

كلام فضل الله جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله للشهيد السعيد القائد علي محمد بحسون "الحاج عادل" ولشقيقه الشهيد السعيد مصطفى محمد بحسون "الحاج بشير" في مجمع الإمام المجتبى (ع) في السان تيريز، بحضور أعضاء كتلة الوفاء للمقاومة النواب: أمين شري، الدكتور علي المقداد، رائد برو، الوزير السابق محمد فنيش، والنائبين السابقين محمد برجاوي ونزيه منصور، مسؤول منطقة بيروت في حزب الله حسين فضل الله، وعدد من العلماء والفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء، وحشود غفيرة من الأهالي.

وقال: "إننا مع خيار الدولة، وأن تكون قوية وقادرة وعادلة تطمئن جميع الفئات وجميع أبنائها، وأن تتولى الدفاع والحماية وبسط السيادة ومواجهة الاعتداءات والخروق الإسرائيلية، وتحرير كل شبر من الأرض اللبنانية، وإذا توصّلت إلى أن تكون بهذا المستوى، فنحن معها، وعندما تحضر الدولة بمؤسساتها وتتولى المسؤوليات، يخفف هذا الأمر العبء عنا وعن شبابنا، ويجعلها هي المسؤولة عن السيادة، وأبلغنا أركان الدولة أن عليهم أن يتحمّلوا المسؤولية الكاملة، وأن يثبتوا للشعب اللبناني وللعالم أنهم دولة قادرة على تولي المسؤوليات، وأن يبذلوا كل جهد من أجل وقف هذا المسلسل الذي يقوم به العدو على أرضنا من احتلال واعتداءات، وآخره كان باستهداف سيارة في بلدة رشكنانيه قضاء صور".
 
أضاف فضل الله: "نحن مع أن تمتلك الدولة قرار الحرب والسلم، علماً أن قرار الحرب دائماً بيد العدو الإسرائيلي، فيما لن يكون في لبنان سلم مع هذا العدو، مضيفاً، إن الدولة تقول في بيانها الوزاري أنها تريد أن تمتلك قرار الحرب، فلتأخذ قرار الحرب، لأن أرضها محتلة، والاعتداءات تتواصل على بلدنا من أقصى الجنوب إلى أقصى البقاع، ونأمل أن تأخذ هذه الدولة هذا القرار ضد عدو لبنان المعروف، وهو العدو الإسرائيلي، ولا نمانع في ذلك أبداً، وبالتالي، ماذا تنتظر هذه الدولة، ومن يمنعها، علماً أننا لا نريد لها أن تفتح حرباً الآن، ولكن نسمع دائما حديثاً أنه على الدولة أن تأخذ قرار الحرب والسلم، ونحن نريد لهذه الدولة أن تقوم بدورها، وأن توصلنا إلى الهدف الذي نريد تحقيقه ألا وهو تحرير الأرض، ووقف الاعتداءات، وإعادة الأسرى، وحفظ السيادة الوطنية، سواء بالدبلوماسية أو بالاتصالات أو بأي وسيلة أخرى".
 
وتحدث عن الشهيدين الأخوين ودورهما في المقاومة، فأشار إلى  أن الشهيد القائد الحاج علي بحسون "الحاج عادل" هو من الطلقات الأولى للمقاومة، ورفيق درب القادة، وعمل في كل المحطات الصعبة، وكان إلى جانب القائد الشهيد الحاج عماد مغنية ابن بلدته طيردبا خير معين وعضد وأخ ومحل ثقته، وكان أيضاً محل ثقة أميننا العام سماحة السيد حسن نصر الله (رض)، وعمل تحت عباءته ورايته وقيادته، وكان رفيق درب لأخيه في الشهادة سماحة السيد هاشم صفي الدين (رض) وقد استشهدا معاً في مقر قيادة العمليات، وقد بذل الحاج "عادل" عمره الشريف من أجل تطوير عمل المقاومة، وتعزيز قدراتها، وبناء منشآتها، وتخبئة سلاحها، وتوفير الإمكانات لقياداتها ومجاهديها على امتداد مساحة لبنان حيث للمقاومة وجود، وكان يعمل في الليل والنهار من أجل هذه المقاومة وهذا  الشعب.
فضل الله: نحن مع امتلاك الدولة قرار الحرب واتخاذه لتحرير أرضها

محليات

حزب الله

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إسرائيل

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Aljadeed
مراسل الجديد: مسيرة إسرائيلية إستهدفت سيارة عند الطريق المؤدي الى رأس الناقورة وإدت إلى سقوط إصابات وعند محاولة المواطنين الاقتراب منها تم استهداف محيط تحركهم لابعادهم
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بالصورة.. تفاصيل اضافية عن السيارة المستهدفة في الناقورة


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وفي التفاصيل المسيرة المعادية استهدفت سيارة و«رابيد» لشقيقين من آل جهير كانا يتفقدان أرضهما في رأس الناقورة وقد أصيبا بجروح طفيفة.

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بالصورة.. تفاصيل اضافية عن السيارة المستهدفة في الناقورة


أفاد مراسل الجديد أن مسيرة إسرائيلية إستهدفت سيارة عند الطريق المؤدي الى رأس الناقورة.

وفي التفاصيل المسيرة المعادية استهدفت سيارة و«رابيد» لشقيقين من آل جهير كانا يتفقدان أرضهما في رأس الناقورة وقد أصيبا بجروح طفيفة.

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