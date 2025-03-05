مراسل الجديد: عمليات تمشيط إسرائيلية باتجاه محيط ميس الجبل بهدف إرهاب الاهالي الذين يتفقدون بيوتهم المدمرة

أعلن وزير المال ياسين جابر، في حديث لـ"الشرق بلومبرغ" أن "تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي سيتم قبل نهاية شهر آذار الحالي، بهدف تأمين استمرارية العمل في المصرف"، معتبراً أنه "على الحاكم الجديد أن يتمتع بسمعة طيبة وخبرة طويلة وأن يكون معروفاً ولديه تاريخ في المجال المالي والنقدي".
أفاد مراسل الجديد أن مسيرة إسرائيلية إستهدفت سيارة عند الطريق المؤدي الى رأس الناقورة. وفي التفاصيل المسيرة المعادية استهدفت سيارة و«رابيد» لشقيقين من آل جهير كانا يتفقدان أرضهما في رأس الناقورة وقد أصيبا بجروح طفيفة.
كتب النائب وضاح الصادق عبر منصة إكس: "جحيم السير في عدد من شوارع بيروت سببه تخاذل مريب من بعض ضباط قوى الأمن."