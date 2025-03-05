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محليات

مراسل الجديد: عمليات تمشيط إسرائيلية باتجاه محيط ميس الجبل بهدف إرهاب الاهالي الذين يتفقدون بيوتهم المدمرة

2025-03-05 | 06:22
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مراسل الجديد: عمليات تمشيط إسرائيلية باتجاه محيط ميس الجبل بهدف إرهاب الاهالي الذين يتفقدون بيوتهم المدمرة
مراسل الجديد: عمليات تمشيط إسرائيلية باتجاه محيط ميس الجبل بهدف إرهاب الاهالي الذين يتفقدون بيوتهم المدمرة
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مراسل الجديد: عمليات تمشيط إسرائيلية باتجاه محيط ميس الجبل بهدف إرهاب الاهالي الذين يتفقدون بيوتهم المدمرة

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"تعيين حاكم جديد للمركزي سيتم قبل نهاية شهر آذار".. هذا ما قاله وزير المالية!
بالصورة.. تفاصيل اضافية عن السيارة المستهدفة في الناقورة

اقرأ ايضا في محليات

"تعيين حاكم جديد للمركزي سيتم قبل نهاية شهر آذار".. هذا ما قاله وزير المالية!
06:28

"تعيين حاكم جديد للمركزي سيتم قبل نهاية شهر آذار".. هذا ما قاله وزير المالية!

أعلن وزير المال ياسين جابر، في حديث لـ"الشرق بلومبرغ" أن "تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي سيتم قبل نهاية شهر آذار الحالي، بهدف تأمين استمرارية العمل في المصرف"، معتبراً أنه "على الحاكم الجديد أن يتمتع بسمعة طيبة وخبرة طويلة وأن يكون معروفاً ولديه تاريخ في المجال المالي والنقدي".

06:28

"تعيين حاكم جديد للمركزي سيتم قبل نهاية شهر آذار".. هذا ما قاله وزير المالية!

أعلن وزير المال ياسين جابر، في حديث لـ"الشرق بلومبرغ" أن "تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي سيتم قبل نهاية شهر آذار الحالي، بهدف تأمين استمرارية العمل في المصرف"، معتبراً أنه "على الحاكم الجديد أن يتمتع بسمعة طيبة وخبرة طويلة وأن يكون معروفاً ولديه تاريخ في المجال المالي والنقدي".

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05:32

بالصورة.. تفاصيل اضافية عن السيارة المستهدفة في الناقورة


أفاد مراسل الجديد أن مسيرة إسرائيلية إستهدفت سيارة عند الطريق المؤدي الى رأس الناقورة.

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05:32

بالصورة.. تفاصيل اضافية عن السيارة المستهدفة في الناقورة


أفاد مراسل الجديد أن مسيرة إسرائيلية إستهدفت سيارة عند الطريق المؤدي الى رأس الناقورة.

وفي التفاصيل المسيرة المعادية استهدفت سيارة و«رابيد» لشقيقين من آل جهير كانا يتفقدان أرضهما في رأس الناقورة وقد أصيبا بجروح طفيفة.

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