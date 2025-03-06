في طرابلس.. "الخطة الأمنية" مستمرة
عقد مجلس الأمن الفرعي في الشمال اجتماعًا برئاسة المحافظ رمزي نهرا، حيث تم التأكيد على استمرار تنفيذ الخطة الأمنية في طرابلس ومحيطها، وقمع المخالفات بجميع أنواعها، مع تنسيق الجهود بين الأجهزة الأمنية لضبط الفلتان ومنع إطلاق النار، لا سيما خلال فترات الصيام والأعياد.
كما تقرر التشدد في منع المفرقعات النارية ومصادرة الدراجات المخالفة، إلى جانب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة لوقف عمليات حرق الدواليب. وأوصى المجتمعون بتعزيز الأمن في مركز هيئة تسجيل السيارات في مجدليا، مع اقتراح نقل المركز إلى موقع جديد أكثر ملاءمة.
وأكد المجلس أهمية استمرار التنسيق الأمني لضمان سلامة المواطنين وفرض النظام.