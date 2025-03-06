في طرابلس.. "الخطة الأمنية" مستمرة

عقد مجلس الأمن الفرعي في الشمال اجتماعًا برئاسة المحافظ رمزي نهرا، حيث تم التأكيد على استمرار تنفيذ الخطة الأمنية في طرابلس ومحيطها، وقمع المخالفات بجميع أنواعها، مع تنسيق الجهود بين الأجهزة الأمنية لضبط الفلتان ومنع إطلاق النار، لا سيما خلال فترات الصيام والأعياد.



