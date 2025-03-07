مستوطنون من "الحريديم" يدخلون الى قبر العباد عند أطراف حولا (فيديو)

اقدم الاحتلال الإسرائيلي على خرق جديد للسيادة اللبنانية تمثل بدخول مجموعة من المستو طنين من يهود الحريديم إلى "قبر العباد" عند أطراف بلدة حولا، تحت غطاء" زيارة دينية" نظمها الجيش الإسرائيلي الى الموقع الذي يدعي الاسرائيليين أنه تابع للحاخام آشي.