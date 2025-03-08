بتوقيع إيطالي.. رحلة عبر الصور الى المدارس اللبنانية وساحاتها

تحت عنوان "شمس" أطلق مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية في بيروت بالتعاون مع السفارة الإيطالية في لبنان، في متحف سرسق في بيروت معرض الصور الفوتوغرافية ”شمس“ وهو كناية عن رحلة عبر صور التقطها المصوّر الصحافي الإيطالي ماركو بالومبي. ومن خلال هذا المعرض سينتقل المشاهد من خلال لقطاته إلى الصفوف الدراسية وساحات المدارس اللبنانية التي تستفيد من مبادرات التعاون الإيطالي. وافتُتح المعرض، وافتُتح المعرض في 6 آذار ويستمر لغاية 20 آذار.



وتُرسي الصور في هذا المعرض حواراً بصرياً بين الموضوع والمشاهد، كاسرةً الحواجز ومختصرة للمسافات. لا تشكل الوجوه التي التقطتها عدسة بالومبي الفوتوغرافية مجرد صور فردية بل صورا جماعية لجيل وشعب لا يزال يجسّد الصمود والأمل رغم الصعوبات.



ومنذ تسعينيات القرن الماضي، اشتهر ماركو بالومبي، وهو مصور صحافي إيطالي، بتوثيقه لقصص الناس والأماكن حول العالم. يركّز عمله على الأقليات العرقية والشعوب البدوية والدراسات الديناميكية بين الشرق والغرب. تروي صوره من أفريقيا إلى الشرق الأوسط، ومن أمريكا الجنوبية إلى آسيا، قصصاً عن المرونة والإنسانية. تعاون مع العديد من الجمعيات غير الحكومية والمنظمات الدولية لإبراز مشاريع الإغاثة والتنمية في سياقات معقّدة.



وتابع ماركو بالومبي على مدار عام كامل، بعثات رصد المشاريع الإيطالية وزار المدارس ومراكز تعليم الكتابة والقراءة في جميع أنحاء لبنان. وسرد من خلال صوره الفوتوغرافية، الوقع الإيجابي لهذه المبادرات على حياة الأطفال، مقدماً صورة بصرية تشير إلى حقبة أساسية من تاريخ لبنان.

يدلّ العنوان "شمس" على الأمل في المستقبل الذي يمثله الشباب اللبناني إذ يتطلّع جميع المعنيين إلى مستقبل مشرق للبنان.



في هذا السياق، يؤكد السفير الإيطالي في لبنان، فابريتسيو مارتشيللي، أنه "لطالما آمنت إيطاليا بقوة التعليم كأداة للنمو والحوار وبناء مستقبل أفضل. لم يتوقف إلتزامنا تجاه لبنان حتى في أحلك الأوقات، لأن الإستثمار في الشباب يعني المساهمة في استقرار البلد وازدهاره. يشهد هذا المعرض على ما حققناه معًا وعلى العلاقة الوطيدة التي تجمع إيطاليا ولبنان“.



بدورها، تضيف مديرة مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية في بيروت، أليساندرا بييرماتيي، ”تكتسب فكرة استخدام الصور لسرد مبادرات التعاون في قطاع التعليم أهمية كبيرة بالنسبة إلينا، حيث توثّق المشاريع والأنشطة المنفّذة وتجسّد الأثر الإيجابي للتعاون الإيطالي وشركائه“.



يعمل مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية في بيروت، بالتعاون الوثيق مع السفارة الإيطالية في لبنان، في مجالات متعددة: التعليم والحماية الإجتماعية والصحة والبيئة والزراعة والتراث الثقافي والبنى التحتية. ويتولى حاليًا تنفيذ برنامجين مموّلين من الإتحاد الأوروبي، مما يعزّز التزامه تجاه الشعب اللبناني.



وبحسب بيان مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية في بيروت، استثمرت إيطاليا منذ العام 2017 في قطاع التعليم في لبنان بهدف ضمان جودة التعليم وتأهيل المباني المدرسية وتعزيز التدريب المهني وتحسين الوصول إلى الغذاء الصحي في المدارس. ويتمحور عمل إيطاليا في قطاع التعليم في لبنان حول ثلاثة مبادئ رئيسية توجيهية وهي: الحزم والاستدامة والشمولية، حيث بلغت المساهمة الاجمالية لإيطاليا 60 مليون يورو منذ العام 2017 وحتى اليوم.