الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

إشكال مسلح في عكار .. والسبب "كشك لبيع القهوة"

2025-03-08 | 15:06
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
إشكال مسلح في عكار .. والسبب &quot;كشك لبيع القهوة&quot;
إشكال مسلح في عكار .. والسبب "كشك لبيع القهوة"

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن إشكالاً مسلّحاً وقع عند مفترق وادي الجاموس بين أفراد من آل كسار من جهة وآل عكاري من جهة أخرى، تخلّله إطلاق نار كثيف من أسلحة حربية، ما أدى إلى أضرار مادية فادحة.

ووفق المعلومات الأولية، يعود سبب الإشكال إلى خلاف على وضع كشك لبيع القهوة، وهو ليس الإشكال الأول الذي يقع على خلفية الموضوع نفسه في المنطقة.
كما حضرت قوة من الجيش إلى المكان، وعملت على تطويق الإشكال ومنع تفاقم الأوضاع، فيما تستمر التحقيقات لتعقب مطلقي النار واتخاذ الإجراءات اللازمة.
إشكال مسلح في عكار .. والسبب "كشك لبيع القهوة"

محليات

عكار

اشكال مسلح

العودة الى الأعلى
Aljadeed
إطلاق برنامج تدريبي للمحاميات والمحامين في يوم المرأة العالمي
بتوقيع إيطالي.. رحلة عبر الصور الى المدارس اللبنانية وساحاتها

اقرأ ايضا في محليات

بيان للمجلس الإسلامي العلوي عن حادثة طرابس ليلاً
01:08

بيان للمجلس الإسلامي العلوي عن حادثة طرابس ليلاً

اصدر المجلس الاسلامي العلوي بياناً جاء فيه: "السلم الأهلي والاستقرار الأمني خط أحمر وتجاوبا مع طلب الأجهزة الأمنية تسليم الشاب أحمد البيطار بادرنا بالتواصل معه حيث قابل هذا المطلب بإيجابية."

01:08

بيان للمجلس الإسلامي العلوي عن حادثة طرابس ليلاً

اصدر المجلس الاسلامي العلوي بياناً جاء فيه: "السلم الأهلي والاستقرار الأمني خط أحمر وتجاوبا مع طلب الأجهزة الأمنية تسليم الشاب أحمد البيطار بادرنا بالتواصل معه حيث قابل هذا المطلب بإيجابية."

هدوء في طرابلس بعد توتر وإطلاق نار ليلاً
00:36

هدوء في طرابلس بعد توتر وإطلاق نار ليلاً

عاد الهدوء إلى مدينة طرابلس بعدما شهدت منطقة البقار في ساعات الليل توترًا واطلاق رصاص استهدف منطقة جبل محسن .

00:36

هدوء في طرابلس بعد توتر وإطلاق نار ليلاً

عاد الهدوء إلى مدينة طرابلس بعدما شهدت منطقة البقار في ساعات الليل توترًا واطلاق رصاص استهدف منطقة جبل محسن .

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025