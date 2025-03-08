إشكال مسلح في عكار .. والسبب "كشك لبيع القهوة"
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن إشكالاً مسلّحاً وقع عند مفترق وادي الجاموس بين أفراد من آل كسار من جهة وآل عكاري من جهة أخرى، تخلّله إطلاق نار كثيف من أسلحة حربية، ما أدى إلى أضرار مادية فادحة.
ووفق المعلومات الأولية، يعود سبب الإشكال إلى خلاف على وضع كشك لبيع القهوة، وهو ليس الإشكال الأول الذي يقع على خلفية الموضوع نفسه في المنطقة.
كما حضرت قوة من الجيش إلى المكان، وعملت على تطويق الإشكال ومنع تفاقم الأوضاع، فيما تستمر التحقيقات لتعقب مطلقي النار واتخاذ الإجراءات اللازمة.