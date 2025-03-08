إشكال مسلح في عكار .. والسبب "كشك لبيع القهوة"

ووفق المعلومات الأولية، يعود سبب الإشكال إلى خلاف على وضع كشك لبيع القهوة، وهو ليس الإشكال الأول الذي يقع على خلفية الموضوع نفسه في المنطقة.

كما حضرت قوة من الجيش إلى المكان، وعملت على تطويق الإشكال ومنع تفاقم الأوضاع، فيما تستمر التحقيقات لتعقب مطلقي النار واتخاذ الإجراءات اللازمة.