جلسة حكومية مرتقبة.. والتعيينات آخر الأسبوع! (الأنباء الكويتية)
قال مصدر سياسي لـ”الأنباء” الكويتية أن طلائع التعيينات الأمنية العسكرية ستخرج هذا الأسبوع من جلسة الحكومة الخميس. وكشف لـ”الأنباء” الكويتية عن تعيينات فرعية متصلة بالمراكز الأمنية الحساسة ستصدر توازيًا عن الوزراء المعنيين، بينها ما يعود لرؤساء مديريات أمنية وأجهزة في الجيش وقوى الأمن الداخلي.
وقالت مصادر للصحيفة: “تحاول الحكومة إيجاد قوى رديفة لها تقترح أسماء للتعيينات وإبداء الرأي، في وقت المطلوب هو اعتماد رأي الهيئات الرقابية ومجلس الخدمة المدنية خصوصًا، والذي يمتلك ملفات لجميع الموظفين، ويتمتع بالقدرة على تحديد الأهلية والكفاءة لأي موقع في الدولة”.
كما كشف مصدر مقرب من اللجنة الخماسية عن التحضير لعقد اجتماع تشاوري في الأيام القلية المقبلة، “لمتابعة الجهود الحثيثة التي يبذلونها لمساعدة لبنان ونهوضه، بعدما نالت الحكومة ثقة المجلس النيابي”.