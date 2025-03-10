جلسة حكومية مرتقبة.. والتعيينات آخر الأسبوع! (الأنباء الكويتية)

قال مصدر سياسي لـ”الأنباء” الكويتية أن طلائع التعيينات الأمنية العسكرية ستخرج هذا الأسبوع من جلسة الحكومة الخميس. وكشف لـ”الأنباء” الكويتية عن تعيينات فرعية متصلة بالمراكز الأمنية الحساسة ستصدر توازيًا عن الوزراء المعنيين، بينها ما يعود لرؤساء مديريات أمنية وأجهزة في الجيش وقوى الأمن الداخلي.



