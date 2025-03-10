الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

سلام: باشرنا ورشة إصلاح كبيرة على مختلف الأصعدة

2025-03-10 | 16:08
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
سلام: باشرنا ورشة إصلاح كبيرة على مختلف الأصعدة
سلام: باشرنا ورشة إصلاح كبيرة على مختلف الأصعدة

أشار رئيس مجلس الوزراء ​نواف سلام​، إلى "أنّني لست في هذا الموقع إلّا لأنّني مقتنع بأنّ هناك فرصةً حقيقيّةً للبلد. لقد فوّتنا للأسف في السّنوات الماضية فرصًا حقيقيّةً، الفرصة الأولى كانت بعدم تطبيق ​اتفاق الطائف​، أمّا الثّانية فكانت بعد الانسحاب الإسرائيلي حيث فوّتنا فرصةً على البلد بتردّدنا بنشر الجيش ال​لبنان​ي في الجنوب. والفرصة الثّالثة كانت بعد الانسحاب السّوري، حيث أضعنا الفرصة".


وأوضح، خلال رعايته حفل إفطار أقامته رابطة "آل سلام غروب"، أنّ "اليوم هناك فرصة جديدة أمام البلد، فإمّا ننجح وإمّا سيكون وضعنا أصعب ممّا هو عليه الآن"، مشدّدًا على "أنّني واثق من أنّ هذه الفرصة تحمل الكثير رغم صعوبة الوضع نتيجة الأزمة الماليّة، وتداعيات العدوان الإسرائيلي وكلفة إعادة الاعمار الّتي لم تكن في الحسبان".


ولفت سلام إلى أنّ "أوّل رقم تقديري لإعادة الإعمار كان 8 مليار دولار في البداية، ثمّ أصبح 11 مليارًا، وفي أوّل لقاء مع البنك الدولي قالوا لنا إنّ التّقدير الأوّلي هو 14 مليار دولار، وفي المرّة المقبلة يمكن أن يزيد الرّقم، وهذا يشكّل عبئًا إضافيًّا على البلد لم يكن في الحسبان؛ ولكن سنتصدّى لهذا الواقع لأنّ هناك مرحلةً جديدةً أمام البلد".

وركّز على أنّ "النّاس قد تفاءلت بتشكيل هذه الحكومة وبالبيان الوزاري الّذي صدر، ولكن الأهم هو ما ستقوم به هذه الحكومة، والمحافَظة على ثقة النّواب وثقة اللّبنانيّين، وهذا يستوجب عملًا يوميًّا منّا"، مبيّنًا "أنّنا باشرنا ورشة إصلاح كبيرة على مختلف الأصعدة، لأنّ الإنقاذ يتطلّب مجموعًة من الإصلاحات الأساسيّة".

كما ذكر "أنّنا أقرب أيضًا إلى مرحلة إعادة بناء الدّولة على صعيد المؤسّسات والإدارات، والقيام بورشة إصلاحات ماليّة اقتصاديّة كبيرة، لنتمكّن من جلب الاستثمارات، فزمن الهبات الّذي كان يَرد إلى لبنان ولّى، ويمكن الآن جلب الاستثمارات الّتي يلزمها قضاء نظيف ومستقل، وهذه ورشة كبيرة".
سلام: باشرنا ورشة إصلاح كبيرة على مختلف الأصعدة

محليات

نواف سلام

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
لسالكي طريق "سليم سلام" .. إحذروا!
بشأن حكومة ميقاتي.. توضيح من مجلس الوزراء

اقرأ ايضا في محليات

الشرق الأوسط: تحوّل قضائي يعيد فتح التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت
01:26

الشرق الأوسط: تحوّل قضائي يعيد فتح التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت

أكد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن النائب العام التمييزي جمال الحجار «حسم أمره باستئناف التعاون مع البيطار، والعودة إلى تسلّم كافة المذكرات التي تصدر عنه، بما فيها مذكرات تبليغ المدعى عليهم مواعيد جلسات استجوابهم والدفوع الشكلية لإبداء الرأي القانوني بشأنها، وتسلّم الاستنابات التي تصدر عن المحقق العدلي الموجهة إلى الضابطة العدلية، وكذلك إيداع البيطار الأجوبة التي وردتها عن استنابات كان سطرها المحقق العدلي قبل وقف التعاون معه».

01:26

الشرق الأوسط: تحوّل قضائي يعيد فتح التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت

أكد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن النائب العام التمييزي جمال الحجار «حسم أمره باستئناف التعاون مع البيطار، والعودة إلى تسلّم كافة المذكرات التي تصدر عنه، بما فيها مذكرات تبليغ المدعى عليهم مواعيد جلسات استجوابهم والدفوع الشكلية لإبداء الرأي القانوني بشأنها، وتسلّم الاستنابات التي تصدر عن المحقق العدلي الموجهة إلى الضابطة العدلية، وكذلك إيداع البيطار الأجوبة التي وردتها عن استنابات كان سطرها المحقق العدلي قبل وقف التعاون معه».

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025