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محليات

الأسرى على العهد منذ أول العهد!

2025-03-11 | 11:53
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الأسرى على العهد منذ أول العهد!
الأسرى على العهد منذ أول العهد!

لم يأت لقاء الناقورة الاستثنائي اليوم صدفة، بل جاء نتيجة عمل وضغط دبلوماسي قام به لبنان بعيدا عن الاضواء حتى أثمر حصول اول مرحلة من تسليم خمسة اسرى لبنانيين.

ففي معلومات الجديد، ان هذا الملف وضعه رئيس الجمهورية جوزيف عون على طاولته منذ خطاب القسم. وقام فريقه الدبلوماسي بالتفاوض مع الجانبين الاميركي والفرنسي لكي يجد الملف طريقه الى الحل. وعليه، بدأ هذا اليوم بلقاء الوفد الاميركي الرئيس عون في بعبدا قبل التوجه الى الناقورة حيث حصل الاجتماع وجرى فيه الاتفاق على آليات لاستكمال حل الملفات العالقة. 

اولا في انجاز الانسحاب الاسرائيلي وتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار، ثانيا في ترسيم الحدود البرية وثالثا في اعادة الاسرى اللبنانيين مدنيين ومقاتلين في حزب الله من اسرائيل.

وفي معلومات الجديد ان المسار الدبلوماسي هذا بدأ اليوم وسيستكمل بتشكيل لجان دبلوماسية لمعالجة العناوين الثلاثة. 
أما في التعيينات، فتتحدث المعلومات عن انه اصبح ثابتا العميد رودولف هيكل لقيادة الجيش، والعميد ادغار لاوندس لامن الدولة ونائبه مرشد سليمان او فوزي شمعون.

اما في الامن العام، فتتحدث المعلومات عن ان التقاطع لا يزال قائما على العميد حسن شقير ولكن من دون حسم الاسم بعد لانه لا يزال خاضعا للتفاوض.

ومركز قوى الامن الداخلي، على الرغم من تأرجحه بين إسمي محمود قبرصلي ورائد العبدالله إلا أن ايا منهما ليس محسوما بعد ايضا.  
الأسرى على العهد منذ أول العهد!

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09:05

سلسلة لقاءات لبري في عين التينة

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وفداً من بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس البعثة أرنستو راميرز ريغو والمدير المقيم للصندوق في لبنان فريدريكو ليما والمدير التنفيذي محمد معيط والمستشارة التنفيذية مايا شويري بحضور المستشار الإعلامي لرئيس المجلس علي حمدان حيث تناول اللقاء الاوضاع العامة لاسيما المالية والإقتصادية وبرامج عمل الصندوق في لبنان.

09:05

سلسلة لقاءات لبري في عين التينة

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وفداً من بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس البعثة أرنستو راميرز ريغو والمدير المقيم للصندوق في لبنان فريدريكو ليما والمدير التنفيذي محمد معيط والمستشارة التنفيذية مايا شويري بحضور المستشار الإعلامي لرئيس المجلس علي حمدان حيث تناول اللقاء الاوضاع العامة لاسيما المالية والإقتصادية وبرامج عمل الصندوق في لبنان.

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