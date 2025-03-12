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محليات

في التعيينات.. الحكومة رست على هذه الأسماء (الجمهورية)

2025-03-12 | 02:03
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في التعيينات.. الحكومة رست على هذه الأسماء (الجمهورية)
في التعيينات.. الحكومة رست على هذه الأسماء (الجمهورية)

جاء في صحيفة "الجمهورية":

أُنجز الاتفاق على سلة التعيينات العسكرية والأمنية، عشية جلسة مجلس الوزراء.

وكشفت معلومات صحيفة "الجمهورية" عن أنّها أتت على الشّكل التالي:

ـ قائد الجيش العميد رودولف هيكل يتولّى حاليًا منصب مدير العمليات في الجيش اللبنانيّ، وتولّى في السابق مهمّة قيادة منطقة جنوب الليطاني، سيتمّ ترفيعه إلى رتبة لواء مع مرسوم التعيين.

ـ مدير عام قوى الأمن الداخليّ: العميد رائد عبدالله، رئيس المكتب الفني في فرع المعلومات حاليًا، يرقّى إلى رتبة لواء في مرسوم التعيين.

ـ مدير عام جهاز أمن الدولة: العضو في لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية العميد إدغار لاوندس بعد ترفيعه إلى رتبة لواء.

ـ مدير عام الأمن العام: تمّ الاتفاق على نقل نائب مدير أمن الدولة العميد حسن شقير إلى المديرية العامة للأمن العام ليتولاها كحل وسط بين رئيس الجمهورية الذي كان يرغب بتعيين العميد محمد الأمين، ورئيس مجلس النواب الذي اقترح العميد مرشد الحاج سليمان، على ان يتولّى سليمان منصب نائب المدير العام لأمن الدولة، علمًا أنّ تعيين المدير ونائب المدير يتمّان بمرسوم واحد، كون مجلس قيادة أمن الدولة يتألف من الاثنين فقط ويتخذ قراراته بإجماع الاثنين

كما كشفت معلومات الصّحيفة عن أنّه، بعد الانتهاء من التعيينات الأمنية، سيبدأ البحث فورًا، في تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان.

وأوضحت أنّه سيكون في الجلسة، التي تلي جلسة الغد، مع مؤشرات إلى حصول اتفاق على الاسم، والاسم الأوفر حظًا هو كريم سعيد شقيق النائب السابق فارس سعيد.

في التعيينات.. الحكومة رست على هذه الأسماء (الجمهورية)

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