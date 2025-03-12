مستقبلاً مسؤولة أميركية.. وزير الخارجية: يجب انسحاب اسرائيل الكامل

أكدّ وزير الخارجيّة والمغتربين يوسف رجّي "وجوب انسحاب اسرائيل الكامل من الأراضي اللّبنانيّة التي تحتلّها، وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي لرقم 1701".

كلام رجي جاء خلال استقباله نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ناتاشا فرانشيسكي ترافقها السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون.



وشكر رجي الولايات المتحدة الأميركية على الوساطة التي قامت بها للافراج عن أسرى لبنانيين لدى اسرائيل، وعلى المساعدات التي تقدّمها للجيش اللبناني. وشدّد على عزم الحكومة اللبنانية على القيام بالإصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية الضرورية. وجرى عرض للمستجدات السياسية والأمنية في لبنان، بالاضافة الى آخر التطورات على الساحة السورية.



كما التقى الوزير رجّي الوكيل البرلماني للوزيرة الاتحادية للتعاون الإقتصادي والتنمية في ألمانيا نيلز أنن، والوفد المرافق بحضور السفير الألماني لدى لبنان كورت غيورغ شتوكل شتيلفريد، وتمّ البحث في الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة، اضافة للعلاقات الثنائية بين البلدين. وقد جدّد رجّي أمام وفده دعوة الدول الاوروبية الى تغيير مقاربتها حيال قضية النزوح السوري، والى البدء بعودة النازحين السوريين في لبنان الى بلدهم بأسرع ما يمكن. مشيرا ً الى أن لبنان يعوّل على دور أكبر لالمانيا في المنطقة لتحقيق الاستقرار فيها. مطالبا بالضغط على اسرائيل لتنفيذ ذلك، وأثنى على الدور المهم الذي يقوم به الجيش اللبناني في جنوب لبنان في إطار تنفيذ القرار 1701، مؤكداً قدرة لبنان على توفير الأمن على حدوده.



من جهته، أكد نيلز أن على اسرائيل احترام سيادة لبنان. مثنياً على الدور الذي يقوم به الجيش اللبناني في جنوب لبنان. وشدد كذلك على أهمية إجراء الاصلاحات في لبنان لتعزيز ثقة المجتمع الدولي به وجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا وقوف المانيا الدائم الى جانب لبنان واستعدادها لمساعدته على تنفيذ الاصلاحات الموعودة. كما وضع السيد نيلز الوزير رجّي في أجواء الزيارة التي قام بها الى سوريا قبل زيارته بيروت.



وفي إطار لقاءاته أيضا، استقبل الوزير رجّي عائلة المصوّر اللبناني المخطوف في سوريا سمير كسّاب يرافقهم عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك وجرى استعراض آخر تطورات ملف قضية اختفاء كساب.