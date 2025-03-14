الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

مراد يشيد بقمة الرياض: ما صدر عنها يشكل بارقة أمل لتعزيز العمل العربي المشترك

2025-03-14 | 14:46
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مراد يشيد بقمة الرياض: ما صدر عنها يشكل بارقة أمل لتعزيز العمل العربي المشترك
مراد يشيد بقمة الرياض: ما صدر عنها يشكل بارقة أمل لتعزيز العمل العربي المشترك

دعا النائب حسن مراد إلى تحرك عربي ودولي لردع الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة لبنان واستعادة أراضيه المحتلة، مشددًا على أن الوقوف صفًا واحدًا والمقاومة بكل الأشكال التي كفلها القانون هما السبيل الوحيد لمواجهة كل التحديات.

وشدد مراد خلال حفل الإفطار السنوي في دار الحنان، على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية تحت سقف اتفاق الطائف بكل بنوده، ودعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وتعزيز العلاقات مع الدول العربية، مؤكدًا أن الهوية العربية للبنان غير قابلة للمساومة.

 وعبّر مراد عن فخره وتأييده المبادرة المصريّة المدعومة عربيًّا كخطوة نحو تحقيق شرق أوسط مستقر. وأشار في الوقت نفسه إلى أن ما صدر عن قمة الرياض العربية الإسلامية يشكل بارقة أمل لتعزيز العمل العربي المشترك، معتبرًا أن التَّضامن العربي اليوم هو حاجة أساسيّة لحماية الأمن القومي العربي وصياغة دور عربي فعال في المرحلة المقبلة.

 وفي الملف السوري، دعا مراد للحفاظ على استقرار سورية وعروبتها ووحدتها؛ لأن ذلك تكريس لوحدة وعروبة واستقرار المنطقة، لافتًا إلى أن عودة سورية قوية واحدة موحدة ومؤثرة على المشهد العربي حاجة عربية ملحة. ودعا مراد  السوريين إلى اليقظة والانتباه مما يحاك لهم وعدم الوقوع في فخ الفتنة المذهبية أو الطائفية التي يستغلها العدو لتقسيم سورية طائفيًّا.

وفيما يتعلق بالمشاريع الخدماتية في البقاع، أكّد مراد التزامه بمواصلة مسيرة البناء والتنمية التي بدأها والده عبد الرحيم مراد منذ أربعة عقود، لتقديم الخدمات للمجتمع وخلق فرص العمل وسدّ الثغرات التي تعجز الدولة عن تغطيتها، متعهدًا بلقاء شهري مع أهالي البقاع لافتتاح مؤسسة جديدة أو وضع حجر أساس لمشروع جديد، كاشفًا عن مشروع جديد هو "مجمع البقاع الإسلامي" في شتورة، الذي سيضم مسجدًا ومكتبة وقاعة مناسبات ومركزًا عمليًّا.

وفيما خص الجامعة اللبنانية الدولية التابعة لوقف النهضة الإسلامية الخيرية، أكد مراد أنها حقَّقت قفزات نوعيّة في مستوى طلابها في العالم، لافتًا إلى استمرار دعمهم بمنح جامعية جزئية وفقًا لوضعهم الاجتماعي، فيما يحظى طلاب مؤسَّسة دار الحنان التي تُبذل جهودٌ لصيانة وتطوير مرافقها وصفوفها ومختبراتها، يحظون بالرعاية والتَّعليم المجاني الكامل حتّى التَّخرّج
مراد يشيد بقمة الرياض: ما صدر عنها يشكل بارقة أمل لتعزيز العمل العربي المشترك

محليات

حسن مراد

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
انخفاض في أسعار المحروقات
هل تريد القوات اللبنانية "التطبيع" مع إسرائيل؟ (الجمهورية)

اقرأ ايضا في محليات

عبر صفحتها على فيسبوك.. هذا ما كتبته شقيقة قائد الجيش الجديد!
16:38

عبر صفحتها على فيسبوك.. هذا ما كتبته شقيقة قائد الجيش الجديد!

كتبت السيدة نيكول هيكل حداد، شقيقة قائد الجيش الجديد رودولف هيكل، في منشور عبر صفحتها على فيسبوك "أخي العزيز، تعجز الكلمات عن وصف مدى فخري بك على هذا الإنجاز الاستثنائي! منذ البداية، كرّست حياتك للخدمة والشرف والالتزام الراسخ تجاه لبناننا الحبيب. واليوم، وأنت تتولى منصب القائد الأعلى المرموق للجيش اللبناني، تُجسّد قيم القيادة والقوة والنزاهة التي لطالما ميّزتك. إنه ليس مجرد لقب، بل هو شهادة على سنوات من العمل الجاد، وكفاءتك العسكرية، وتضحياتك، وتفانيك الكامل. ستقود ولايتك بحكمة وشجاعة وعدل، وبصمود ومثابرة، مُلهِمًا الجيش اللبناني كما ألهمتنا دائمًا".
وأضافت: "ألف مبروك يا أخي الحبيب! بكل فخر وإعجاب، الله يكون معك وأنت تنطلق في هذه الرحلة الحاسمة والصعبة، يحميك ويرشد مساعيك".

16:38

عبر صفحتها على فيسبوك.. هذا ما كتبته شقيقة قائد الجيش الجديد!

كتبت السيدة نيكول هيكل حداد، شقيقة قائد الجيش الجديد رودولف هيكل، في منشور عبر صفحتها على فيسبوك "أخي العزيز، تعجز الكلمات عن وصف مدى فخري بك على هذا الإنجاز الاستثنائي! منذ البداية، كرّست حياتك للخدمة والشرف والالتزام الراسخ تجاه لبناننا الحبيب. واليوم، وأنت تتولى منصب القائد الأعلى المرموق للجيش اللبناني، تُجسّد قيم القيادة والقوة والنزاهة التي لطالما ميّزتك. إنه ليس مجرد لقب، بل هو شهادة على سنوات من العمل الجاد، وكفاءتك العسكرية، وتضحياتك، وتفانيك الكامل. ستقود ولايتك بحكمة وشجاعة وعدل، وبصمود ومثابرة، مُلهِمًا الجيش اللبناني كما ألهمتنا دائمًا".
وأضافت: "ألف مبروك يا أخي الحبيب! بكل فخر وإعجاب، الله يكون معك وأنت تنطلق في هذه الرحلة الحاسمة والصعبة، يحميك ويرشد مساعيك".

"إطلاق نار وقذائف".. إغلاق المعابر غير الشرعية لبلدة المشرفة
16:15

"إطلاق نار وقذائف".. إغلاق المعابر غير الشرعية لبلدة المشرفة

قامت قوات حرس الحدود السورية باقفال جميع المعابر غير الشرعية المقابلة لبلدة المشرفة شرق مدينة الهرمل على خلفية اطلاق نار وقذائف b7 باتجاهها، وذلك دون تسجيل أي إصابات.
وعلى الفور، اتخذ الجيش اللبناني جميع الاجراءات الميدانية.

16:15

"إطلاق نار وقذائف".. إغلاق المعابر غير الشرعية لبلدة المشرفة

قامت قوات حرس الحدود السورية باقفال جميع المعابر غير الشرعية المقابلة لبلدة المشرفة شرق مدينة الهرمل على خلفية اطلاق نار وقذائف b7 باتجاهها، وذلك دون تسجيل أي إصابات.
وعلى الفور، اتخذ الجيش اللبناني جميع الاجراءات الميدانية.

"زيارةٌ هي الأولى منذ خمسين عاماً".. إليكم مقدمة النشرة المسائية
14:27

"زيارةٌ هي الأولى منذ خمسين عاماً".. إليكم مقدمة النشرة المسائية

احتلَّت إسرائيل قِمةَ جبل الشيخ المُشْرِفةَ على سهل حوران وثَبَّتت أقدامَها في الجَولان وريفِ الهضْبة، فكانت "ردّة الإجر" بالقفزِ فوقَ أكثرَ من نِصفِ قرنٍ احتلالاً.. زيارةٌ هي الأولى منذ خمسين عاماً سَيَّرَها مئةُ شيخٍ من مشايخِ طائفةِ الموحِّدين الدروز في سوريا، وفي يومِ العبورِ الأولِ في تاريخِه لخطِّ الهُدنة، لَبَّى المشايخُ دعوةَ الشيخ موفق طريف الزعيمِ الروحيّ للدروز في إسرائيل، فعبَرتِ الباصاتُ من القنيطرة وريفِ دمشق المنطقةَ العازلة من قرية مجدل شمس مروراً بعين التينة غربيَّ بلدة حَضَر، إلى الجهةِ المحتلة من الجَولان للقاء الشيخ طريف وحاشيتِه تحت مُسمَّى زيارةٍ دينية لمَقام النبي "شعَيب".. وتأتي هذه الخُطوةُ بعد تعهدٍ إسرائيليّ بحمايةِ دروزِ سوريا بهدف شقِّ الصفِّ الدرزي وسَلخِه عن بُعدِه العربي وتاريخِه النضالي وأثارتِ انتقاداتٍ واسعةً لدى بني معروف

14:27

"زيارةٌ هي الأولى منذ خمسين عاماً".. إليكم مقدمة النشرة المسائية

احتلَّت إسرائيل قِمةَ جبل الشيخ المُشْرِفةَ على سهل حوران وثَبَّتت أقدامَها في الجَولان وريفِ الهضْبة، فكانت "ردّة الإجر" بالقفزِ فوقَ أكثرَ من نِصفِ قرنٍ احتلالاً.. زيارةٌ هي الأولى منذ خمسين عاماً سَيَّرَها مئةُ شيخٍ من مشايخِ طائفةِ الموحِّدين الدروز في سوريا، وفي يومِ العبورِ الأولِ في تاريخِه لخطِّ الهُدنة، لَبَّى المشايخُ دعوةَ الشيخ موفق طريف الزعيمِ الروحيّ للدروز في إسرائيل، فعبَرتِ الباصاتُ من القنيطرة وريفِ دمشق المنطقةَ العازلة من قرية مجدل شمس مروراً بعين التينة غربيَّ بلدة حَضَر، إلى الجهةِ المحتلة من الجَولان للقاء الشيخ طريف وحاشيتِه تحت مُسمَّى زيارةٍ دينية لمَقام النبي "شعَيب".. وتأتي هذه الخُطوةُ بعد تعهدٍ إسرائيليّ بحمايةِ دروزِ سوريا بهدف شقِّ الصفِّ الدرزي وسَلخِه عن بُعدِه العربي وتاريخِه النضالي وأثارتِ انتقاداتٍ واسعةً لدى بني معروف

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025