ونفى فارس ما ورد ويُقال عبر بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من دعمه لهذا المرشح أو ذاك لمنصب حاكمية مصرف لبنان، أو من أي دور لمجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان "تاسك فورس". وأكد أن من يعرفه جيداً ويعرف "تاسك فورس" يدرك أن مسيرته تعتمد على مسافة واحدة من الجميع، وأنه يقدم الدعم الكامل للبنان من دون تمييز أو انحياز، وذلك من أجل مصلحة لبنان التي تظل فوق كل مصلحة أخرى. كما شدد على أن جميع المرشحين لمنصب حاكمية مصرف لبنان من ذوي الكفاءة العالية وقادرون على ممارسة المسؤولية بجدارة.

نجاد عصام فارس ينفي دعمه أي مرشح لحاكمية مصرف لبنان pic.twitter.com/qePQnOaq5J — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) March 16, 2025