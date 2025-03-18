دويهي: هناك من يريد حاكماً على هواه وهوى القطاع المصرفي

كتب النائب ميشال دويهي عبر حسابه على إكس:

"تتوسع الحملات والحملات المضادة عشية تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان. ويبدو ان هناك من يريد حاكماً على هواه وهوى القطاع المصرفي احد المسؤولين عن الأزمة. إلى رئيسَيْ الجمهورية والحكومة والوزراء نتوجه بتمني حسم هذا الأمر سريعاً بعيداً عن كل قوى الضغط المصلحية من أي جهة أتت. لعلّ من المفيد التذكير أن أي اختيار من بين صفوف المصرفيين والماليين هو تكرار لحقبة رياض سلامة. والأجدى هو النظر في تعيين اقتصادي مرموق أو قانوني متمرّس".

وتابع" لقد مرّ بتاريخ البنك المركزي أشخاص مثل الياس سركيس وأدمون نعيم بسجل حافل بالأداء المهني الرفيع والأخلاقيات التي لا يرقى إليها أي شك، وحققا لمصرف لبنان مجداً عريقاً.على الحاكم الجديد أن يفتح دفاتر البنك المركزي وإجراء محاسبة شاملة، وعليه المساهمة في وضع حل عادل لأزمة الودائع. وأي تواطؤ منه مع القطاع المصرفي سيكون حتماً على حساب المودعين وأصول وأملاك الدولة. كما عليه مكافحة اقتصاد الكاش وتمويل الارهاب. وبين مهامه أيضاً تسهيل اتفاق مع صندوق النقد الدولي وهيكلة المصارف واخراج لبنان من القائمة الرمادية".