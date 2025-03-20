بعد انتهاء الجلسة الوزارية.. سلام يكشف آلية التعيينات في مؤسسات الدولة

تحدث رئيس الحكومة نواف سلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي، معلناً انه تم الاتفاق على آلية التعيينات، وقال اننا "نسعى أنّ تكون إدارة الدولة نزيهة وفاعلة تحمي المواطن وتقوم على الكفاءة ولا تكون في خدمة الطوائف ولا السياسيين، مؤكدا ان "شعار الحكومة بناء دولة القانون والمؤسسات" وأنه "لا دولة من دون إدارة، لذا نسعى أن تكون إدارة المؤسسات حيادية".

