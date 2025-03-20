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محليات

وزير الخارجية استقبل وفداً من مجلس التنفيذيين اللبنانيين في السعودية

2025-03-20 | 11:27
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وزير الخارجية استقبل وفداً من مجلس التنفيذيين اللبنانيين في السعودية
وزير الخارجية استقبل وفداً من مجلس التنفيذيين اللبنانيين في السعودية

استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي وفداً كبيراً من مجلس التنفيذيين اللبنانيين في المملكة العربية السعودية ضمّ رئيس المجلس ربيع الأمين ونائبه طوني الراعي و13 من أعضائه. أطلَع الوفد الوزير رجّي على طبيعة عمل المجلس ودوره الاقتصادي ونشاطاته منذ إنطلاقه عام 2019، وما يقوم به لدعم بيئة الأعمال اللبنانية في السعودية وباقي دول الخليج العربي، ومساعدة اللبنانيين الموجودين في هذه الدول ودول أخرى في مجالات أعمالهم المختلفة، بالاضافة الى متابعة شؤون المغتربين اللبنانيين وتشجيعهم على الحفاظ على الهوية اللبنانية. كما عرض الوفد على الوزير رجي مشروعه ورؤيته لقيام حكومة رقمية في لبنان، واستعداد المجلس لوضع خبراته في هذا المجال بتصرف الحكومة اللبنانية.

وشكر الوزير رجّي مجلس التنفيذيين اللبنانيين، رئيساً وأعضاءً، على الجهود التي يقومون بها لدعم وطنهم لبنان وتعزيز مكانته الاقتصادية، وتقوية استثمارات اللبنانيين ومصالحهم الاقتصادية في الخارج، وتشجيع المستثمرين العرب والأجانب على الاستثمار في لبنان. وأشار الوزير رجّي الى الزيارة الناجحة والمهمّة لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى السعودية، والتي تمثـّل خطوة أساسية، مع إنطلاقة العهد الجديد وتشكيل حكومة لبنانية جديدة، نحو إعادة لبنان الى عمقه العربي وتصويب علاقاته مع المملكة العربية السعودية وباقي أشقائه العرب الذين لم يبخلوا يوما بدعمه ومساندة شعبه في كل المحطات.
وزير الخارجية استقبل وفداً من مجلس التنفيذيين اللبنانيين في السعودية

محليات

يوسف رجّي

لبنان

السعودية

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