وزير الخارجية استقبل وفداً من مجلس التنفيذيين اللبنانيين في السعودية

استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي وفداً كبيراً من مجلس التنفيذيين اللبنانيين في المملكة العربية السعودية ضمّ رئيس المجلس ربيع الأمين ونائبه طوني الراعي و13 من أعضائه. أطلَع الوفد الوزير رجّي على طبيعة عمل المجلس ودوره الاقتصادي ونشاطاته منذ إنطلاقه عام 2019، وما يقوم به لدعم بيئة الأعمال اللبنانية في السعودية وباقي دول الخليج العربي، ومساعدة اللبنانيين الموجودين في هذه الدول ودول أخرى في مجالات أعمالهم المختلفة، بالاضافة الى متابعة شؤون المغتربين اللبنانيين وتشجيعهم على الحفاظ على الهوية اللبنانية. كما عرض الوفد على الوزير رجي مشروعه ورؤيته لقيام حكومة رقمية في لبنان، واستعداد المجلس لوضع خبراته في هذا المجال بتصرف الحكومة اللبنانية.