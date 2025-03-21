عن الانتخابات البلدية.. بيان للقوات!

صدر عن حزب "القوات اللبنانية" والنائب السابق الشيخ منصور غانم البون البيان الآتي:

انطلاقًا من الإيمان بالمبادئ الوطنية التي قامت عليها "القوات اللبنانية"، وانطلاقًا من الثوابت السياسية التي تجمع الشيخ منصور غانم البون بـ"القوات اللبنانية"، وانطلاقًا من تاريخ نضالهما الوطني، وانطلاقًا من حرصهما المشترك على كسروان وأهلها، واستنادًا إلى رؤيتهما الواحدة لمستقبل القضاء وإنمائه وازدهاره، وتأكيدًا على شبك الإرادات وبذل الجهود لتحقيق مصلحة المنطقة وما يصبو إليه أبناء كسروان والفتوح،



يعلن الشيخ منصور البون وحزب القوات اللبنانية تحالفهما في الانتخابات البلدية والاختيارية المقبلة في جميع بلدات وقرى كسروان الفتوح، والتزامهما التعاون في هذا الاستحقاق بهدف تحقيق أوسع تغيير ممكن نظرًا لأهمية دور المجالس البلدية والاختيارية في السهر على أولويات الناس ومصالحها وتنمية البلدات وتطويرها.



ويؤكّد الفريقان أنّ هذا التحالف البلدي والاختياري سيؤسّس لمرحلة جديدة من التحالف في الانتخابات النيابية القادمة بين الشيخ منصور غانم ونجله فؤاد مع حزب "القوات اللبنانية"، وذلك ترسيخًا للأهداف المشتركة المناطقيّة والوطنيّة، وتدعيمًا لمواقف "القوات اللبنانية" السياسيّة.