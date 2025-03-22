وزير الخارجية البريطاني: قلقون إزاء التصعيد على الحدود اللبنانية
أعرب وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، اليوم السبت، عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الأخير على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، داعيًا الأطراف المعنية إلى ضبط النفس.
وأضاف لامي، "يجب أن نضمن أن يفتح اتفاق وقف إطلاق النار الطريق نحو سلام دائم".
في السياق نفسه، كانت قد أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، أن خمسة صواريخ تم إطلاقها من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
وأضافت الإذاعة أن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية اعترضت ثلاثة من هذه الصواريخ، في حين سقط اثنان منها داخل الأراضي اللبنانية دون أن يُسجل وقوع إصابات أو أضرار في إسرائيل.