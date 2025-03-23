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محليات

الجيش اللبناني: ما بين الساعة 12.00 والساعة 17.00، سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في جرد الطيبة – بعلبك

2025-03-23 | 05:43
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الجيش اللبناني: ما بين الساعة 12.00 والساعة 17.00، سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في جرد الطيبة – بعلبك
الجيش اللبناني: ما بين الساعة 12.00 والساعة 17.00، سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في جرد الطيبة – بعلبك
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الجيش اللبناني: ما بين الساعة 12.00 والساعة 17.00، سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في جرد الطيبة – بعلبك

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مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة على منطقة اللبونة بالقرب من نقطة الاحتلال الاسرائيلي هناك
مراسل الجديد: العدو الاسرائيلي أقدم ليلاً على استهداف عدد من المنازل الجاهزة في بلدة شيحين واستهدف ايضاً خيمة خاصة بالمناسبات قيد الإنشاء دون وقوع اصابات

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بالفيديو: "دويتو" مسيّر فوق الجنوب!
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09:51

بالفيديو: "دويتو" مسيّر فوق الجنوب!

لساعات، حلقت مسيرتان إسرائيليتان من طرازين مختلفين فوق بلدات في جنوب لبنان على علّو منخفض جداً، حيث وثّق أحد المواطنين المشهد.

لمشاهدة الفيديو:

09:51

بالفيديو: "دويتو" مسيّر فوق الجنوب!

لساعات، حلقت مسيرتان إسرائيليتان من طرازين مختلفين فوق بلدات في جنوب لبنان على علّو منخفض جداً، حيث وثّق أحد المواطنين المشهد.

لمشاهدة الفيديو:

الجيش اللبناني يُصدر بيانًا بشأن تصعيد إسرائيل
08:56

الجيش اللبناني يُصدر بيانًا بشأن تصعيد إسرائيل

أصدر الجيش اللبناني بيانًا رسميًا أعلن فيه عن تصعيد العدو الإسرائيلي للاعتداءات على الأراضي اللبنانية منذ أمس وحتى اليوم. وأوضح البيان أن العدو نفذ عشرات الغارات الجوية على مناطق جنوب الليطاني وشماله وصولًا إلى البقاع، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، فضلاً عن التسبب بدمار كبير في الممتلكات.

08:56

الجيش اللبناني يُصدر بيانًا بشأن تصعيد إسرائيل

أصدر الجيش اللبناني بيانًا رسميًا أعلن فيه عن تصعيد العدو الإسرائيلي للاعتداءات على الأراضي اللبنانية منذ أمس وحتى اليوم. وأوضح البيان أن العدو نفذ عشرات الغارات الجوية على مناطق جنوب الليطاني وشماله وصولًا إلى البقاع، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، فضلاً عن التسبب بدمار كبير في الممتلكات.

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