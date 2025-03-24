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محليات

الجميل: هناك حاجة ملحّة لإصلاح دستوري متكامل

2025-03-24 | 06:41
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الجميل: هناك حاجة ملحّة لإصلاح دستوري متكامل
الجميل: هناك حاجة ملحّة لإصلاح دستوري متكامل

أكد رئيس حزب "الكتائب اللبنانية"، النائب سامي الجميل من مجلس النواب أن مؤسسة مجلس الشيوخ تُعد إضافة جديدة ومهمة للنظام، لكنها يجب أن تُؤسس ضمن إطار ورشة دستورية شاملة. وأوضح الجميل أن هناك حاجة ملحّة لإصلاح دستوري متكامل يشمل كافة المؤسسات، وليس مجرد إنشاء مجلس شيوخ دون تحديد صلاحياته.

وفيما يتعلق بتعديل قانون الانتخابات، انتقد الجميل تحديد عدد النواب المغتربين بستة فقط، داعياً إلى ربط قضية الإغتراب بكل لبنان. وأكد على ضرورة إقرار قانون يُتيح التصويت للمغتربين لجميع النواب، مشيرًا إلى أنه من المهم تشكيل لجنة فرعية تشمل جميع الكتل النيابية لمناقشة الاقتراحات المقدمة لتحسين التمثيل.

وأضاف الجميل أن اعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة يتعارض مع اتفاق الطائف ويخالف المبادئ التمثيلية، كما أنه يتناقض مع طرح الدائرة الفردية المعمول به. وأكد على ضرورة استمرار العمل التشريعي داخل مجلس النواب، وأن يتم إنهاء أي تواجد لأسلحة خارج الدولة، معتبرًا ذلك عنصرًا أساسيًا لاستقرار لبنان الحقيقي، مشددًا على إمكانية مواصلة العمل على ملفات أخرى في نفس الوقت.

الجميل: هناك حاجة ملحّة لإصلاح دستوري متكامل

محليات

سامي الجميل

الكتائب

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