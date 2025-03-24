الجميل: هناك حاجة ملحّة لإصلاح دستوري متكامل

وفيما يتعلق بتعديل قانون الانتخابات، انتقد الجميل تحديد عدد النواب المغتربين بستة فقط، داعياً إلى ربط قضية الإغتراب بكل لبنان. وأكد على ضرورة إقرار قانون يُتيح التصويت للمغتربين لجميع النواب، مشيرًا إلى أنه من المهم تشكيل لجنة فرعية تشمل جميع الكتل النيابية لمناقشة الاقتراحات المقدمة لتحسين التمثيل.

وأضاف الجميل أن اعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة يتعارض مع اتفاق الطائف ويخالف المبادئ التمثيلية، كما أنه يتناقض مع طرح الدائرة الفردية المعمول به. وأكد على ضرورة استمرار العمل التشريعي داخل مجلس النواب، وأن يتم إنهاء أي تواجد لأسلحة خارج الدولة، معتبرًا ذلك عنصرًا أساسيًا لاستقرار لبنان الحقيقي، مشددًا على إمكانية مواصلة العمل على ملفات أخرى في نفس الوقت.