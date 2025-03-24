عاجل
انطلاق حلقة جديدة من مسلسل "تحت سابع ارض" الآن على الجديد
انطلاق حلقة جديدة من مسلسل "تحت سابع ارض" الآن على الجديد
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
16
o
البقاع
11
o
الجنوب
15
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
2025-03-23
بالفيديو: "دويتو" مسيّر فوق الجنوب!
2025-03-23
كاميرا الجديد توثق آثار العدوان على صور مساء أمس (فيديو)
2025-03-23
"ستكون الأكثر فتكاً".. ترامب يكشف عن المقاتلة الجديدة!
2025-03-21
"إفطارك قد يكون السبب".. 9 أخطاء تؤثر في عدم خسارة الوزن!
2025-03-20
"آسف".. زيلينسكي يقطع الاتصال مع ماكرون (فيديو)
محليات
حان الآن موعد آذان المغرب في التوقيت المحلي لمدينة بيروت
2025-03-24 | 11:32
A-
A+
حان الآن موعد آذان المغرب في التوقيت المحلي لمدينة بيروت
حان الآن موعد آذان المغرب في التوقيت المحلي لمدينة بيروت
مقالات ذات صلة
حان الآن موعد آذان المغرب في التوقيت المحلي لمدينة بيروت
حان الآن موعد آذان المغرب في التوقيت المحلي لمدينة بيروت
حان الآن موعد آذان المغرب في التوقيت المحلي لمدينة بيروت
حان الآن موعد آذان المغرب في التوقيت المحلي لمدينة بيروت
محليات
المغرب
التوقيت
المحلي
لمدينة
بيروت
العودة الى الأعلى
الجمهورية: مخاوف من سيناريو غزة في لبنان
وفد لبناني إلى سوريا الأربعاء
اقرأ ايضا في محليات
14:34
انطلاق حلقة جديدة من مسلسل "تحت سابع ارض" الآن على الجديد
14:34
انطلاق حلقة جديدة من مسلسل "تحت سابع ارض" الآن على الجديد
13:55
مصادر نيابية للجديد عن زيارة جنبلاط ونجله إلى قصر بعبدا: عادية وجرى البحث في المستجدات السياسية والمخاطر الاسرائيلية على لبنان وتأثيرها على الوضع الدرزي في الاقليم
13:55
مصادر نيابية للجديد عن زيارة جنبلاط ونجله إلى قصر بعبدا: عادية وجرى البحث في المستجدات السياسية والمخاطر الاسرائيلية على لبنان وتأثيرها على الوضع الدرزي في الاقليم
13:55
مصادر نيابية من كتلة التنمية والتحرير للجديد عن قانون الانتخاب: لم يُطرح بخلفية فتح إشكاليات في البلد إنما من منطلق الحلول تبدأ من النقاش بايجابية
13:55
مصادر نيابية من كتلة التنمية والتحرير للجديد عن قانون الانتخاب: لم يُطرح بخلفية فتح إشكاليات في البلد إنما من منطلق الحلول تبدأ من النقاش بايجابية
يحدث الآن
محليات
14:34
انطلاق حلقة جديدة من مسلسل "تحت سابع ارض" الآن على الجديد
مقدمة النشرة المسائية
14:12
مقدمة النشرة المسائية 24-03-2025
خاص الجديد
13:55
مصادر نيابية للجديد عن زيارة جنبلاط ونجله إلى قصر بعبدا: عادية وجرى البحث في المستجدات السياسية والمخاطر الاسرائيلية على لبنان وتأثيرها على الوضع الدرزي في الاقليم
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
09:01
القبض على المتورط بأحداث الساحل السوري
13:55
مصادر نيابية من كتلة التنمية والتحرير للجديد عن قانون الانتخاب: لم يُطرح بخلفية فتح إشكاليات في البلد إنما من منطلق الحلول تبدأ من النقاش بايجابية
2025-03-23
نهى نبيل تنتقل للعيش في السعودية عقب سحب الجنسية الكويتية منها
13:54
نائب المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس لأساس ميديا عن الرسائل الثلاث إلى الرؤساء عون وبري وسلام للدفع باتجاه تشكيل لجان: محادثاتنا مع الحكومة اللبنانية سرية
11:12
غادة أيوب: على الحكومة وضع مهلة 6 أشهر لتسليم سلاح حزب الله.. والرئيس بري يعمل بميزان "الجوهرجي"
2024-12-08
مراسلة الجديد: سكان في جبل محسن أكدوا إزالة صور بشار الأسد من أحياء المنطقة
بالفيديو
بالفيديو
14:12
مقدمة النشرة المسائية 24-03-2025
13:45
بلاغ ضد الاعلامية السورية غالية الطباع بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل
11:32
حان الآن موعد آذان المغرب في التوقيت المحلي لمدينة بيروت
08:28
جلسة للجان النيابية المشتركة انعقدت برئاسة بري.. التفاصيل مع مراسل الجديد
08:04
هل تم اعتقال التيكتوكر السوري يمان نجار في هولندا !؟
2025-03-23
مقدمة النشرة المسائية 23-03-2025
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
09:01
القبض على المتورط بأحداث الساحل السوري
عربي و دولي
09:01
القبض على المتورط بأحداث الساحل السوري
عربي و دولي
08:56
سفير إسرائيلي: لإعدام أطفال غزة.. والخارجية تُعلّق!
عربي و دولي
08:56
سفير إسرائيلي: لإعدام أطفال غزة.. والخارجية تُعلّق!
محليات
07:49
وزارة الداخلية تحدد تواريخ إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية بحسب المحافظات
محليات
07:49
وزارة الداخلية تحدد تواريخ إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية بحسب المحافظات
محليات
09:43
"على حزب الله أن يخجل ويعتذر.. وتصرفات الممانعة أوصلتنا إلى هنا".. بيان للقوات!
محليات
09:43
"على حزب الله أن يخجل ويعتذر.. وتصرفات الممانعة أوصلتنا إلى هنا".. بيان للقوات!
محليات
11:26
بوعاصي لبري: "شو قصة الطائفية معك؟"
محليات
11:26
بوعاصي لبري: "شو قصة الطائفية معك؟"
محليات
11:12
غادة أيوب: على الحكومة وضع مهلة 6 أشهر لتسليم سلاح حزب الله.. والرئيس بري يعمل بميزان "الجوهرجي"
محليات
11:12
غادة أيوب: على الحكومة وضع مهلة 6 أشهر لتسليم سلاح حزب الله.. والرئيس بري يعمل بميزان "الجوهرجي"
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025