عون في الإليزيه غداً.. ماذا في كواليس الزيارة؟
أفادت معلومات «اللواء» ان لودريان ابلغ الرئيس عون ان فرنسا تعلّق امالا كبيرة على العهد والحكومة وهي تتابع ارتياح الشعب اللبناني لمسار العهد لا سيمافي مقاربة الاصلاحات، معتبراً ان الفرصة مؤاتية الان لتحقيق هذه الاصلاحات بوجود الدعم الدولي لها.
علمت «اللواء» ان زيارة الرئيس عون الى باريس الجمعة والتي يرافقه فيها وزير الخارجية يوسف رجّي والقائم بأعمال السفارة اللبنانية في باريس زياد طعان، تستمر 24 ساعة، تتخاللها خلوة مع الرئيس الفرنسي ماكرون وغداء عمل تتخلله محادثات حول كل المواضيع لا سيما مؤتمر الدعم الدولي للبنان. وقد يعود عون الى بيروت في مساء الجمعة او صباح السبت.
وفُهم ان الموفد الرئاسي الفرنسي نصح لبنان باعطاء جواب حول الطرح الاميركي بشأن المفاوضات، وابداء ايجابية لجهة تقديم اقتراحات بديلة وعدم المراوحة في دائرة السلبية.