عن ""ضريبة الدخل" بيان من المالية.. ماذا جاء فيه؟

بعد سنوات طويلة من ازمة تصديق معاملات في وزارة الخارجية وما يرافقها من سمسرات ودفع رشاوى، إضافة الى المماطلة، دخل وزير الخارجية يوسف رجي مكاتب الوزارة متفقداً أحوالها ليجدها فارغة، حيث وصل قبل بعض الموظفين، الذي اعتادوا التأخر عن الدوام الرسمي، في انعكاس لسنوات من الفساد المتغلغل بمؤسسات الدولة.



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