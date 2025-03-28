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محليات

وزير الدفاع التقى نظيره السوري في جدة

2025-03-28 | 11:17
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وزير الدفاع التقى نظيره السوري في جدة
وزير الدفاع التقى نظيره السوري في جدة

أجرى وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى على رأس وفد أمني زيارة الى المملكة العربية السعودية حيث عقد اجتماعا مساء الخميس في جدة مع وزير الدفاع السوري (مرهف ابو قصرة) والوفد الأمني المرافق برعاية وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان.

وأعلن المكتب الاعلامي للوزير منسى انه"جرى خلال الاجتماع بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين سوريا ولبنان خصوصا على الحدود بينهما بما يعزز الأمن والاستقرار بين البلدين، وتم توقيع اتفاق أكد خلاله الجانبان على الأهمية الإستراتيجية لترسيم الحدود، وتشكيل لجان قانونية متخصصة بينهما في عدد من المجالات، وتفعيل آليات التنسيق بين الجانبين للتعامل مع التحديات الأمنية والعسكرية خصوصا فيما قد يطرأ على الحدود، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع متابعة في المملكة خلال الفترة المقبلة".

وأعرب وزير الدفاع عن شكره لقيادة المملكة ولنظيره السعودي على رعاية المملكة واستضافتها للاجتماع.
من جهتها، أكدت السعودية "دعمها الكامل لكل ما يحقق أمن واستقرار لبنان وسوريا وبما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة".
 
 
 
وزير الدفاع التقى نظيره السوري في جدة

محليات

ميشال منسى

السعودية

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