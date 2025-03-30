الرئيس سلام يؤدي صلاة العيد مع ولي العهد وحضور العاهل السعودي (صور)

الرئيس سلام يؤدي صلاة العيد في رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وحضور العاهل السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز@Nourjalloudd pic.twitter.com/hIZi136vvq
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) March 30, 2025
الرئيس سلام يؤدي صلاة العيد في رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وحضور العاهل السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز@Nourjalloudd pic.twitter.com/hIZi136vvq
استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رئيس الحكومة نواف سلام، وتم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة والجهود المبذولة تجاهها.
أدى رئيس الحكومة نواف سلام صلاة العيد إلى جانب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وحضور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
أكد سماحة شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى ثقته بأن "السلطة المتماسكة قادرة على اتخاذ مواقف وطنية جريئة تميِّزُها عن الحقبة الماضية، وتساهم في تثبيت سيادة لبنان"، مشددا على "التماسُكِ الداخلي والوطني، وعلى الإصلاح والانفتاح، وعلى تحقيق العدالة القضائية، وعلى التفاهم والاقتناع بحصر السلطة والسلاح بيد الدولة، ورأى ان المطلوب استكمال تطبيقِ اتفاق الطائف وإلغاءَ الطائفيةِ السياسية بعد اكتمال الحالة الوطنية في البلاد وإنشاءِ مجلس الشيوخ".