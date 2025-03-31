دخول آليات للعدو الإسرائيلي إلى بلاط

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، أن "آليات للعدو الاسرائيلي شوهدت تدخل إلى موقع بلاط المشرف على بلدتي مروحين وراميا داخل الاراضي اللبنانية التي تحتلها اسرائيل من بين النقاط الخمس، وبالتالي تمركُز العدو في موقع بلاط يقطع الطريق العام الذي يربط منطقتي صور وبنت جبيل عند بلدة مروحين الحدودية، فيما لوحظت حركة لجرافات اسرائيلية تقوم بعملية حفر ورفع سواتر ترابية وأعمدة ثبتت عليها كاميرات مراقبة واجهزة تجسس، كما وضع العدو جداراً إسمنتياً حول الموقع لتحصينه".

