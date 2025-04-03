أسلحة وذخائر حربية في بعلبك.. قوى الأمن توقف صاحب هوية مزورة (صورة)
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة - البلاغ التالي:
"بتاريخ 18-3-2025، اشتبهت عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي بسيارة رباعية الدفع من نوع "Toyota FJ Cruiser"، وعلى متنها المدعو: ح.ع. (مواليد عام 1997، لبناني)، وبتفتيشه عثر في حوزته على بطاقة هوية مزورة.
أحيل الموقوف إلى مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية -للتوسع بالتحقيق معه-، وبناء على اشارة القضاء المختص، قامت قوة من هذه المفرزة بالتنسيق مع مفرزة بعلبك القضائية بمداهمة منزله الكائن في مدينة بعلبك، وتم ضبط ما يلي:
قاذف "لاو"
قاذف ب 7 مع قذيفتين
بندقية كلاشنكوف عدد 2
بومب أكشن
حربة، أصفاد، ألبسة عسكرية.
أودع الموقوف مع المضبوطات القضاء المختص بناء على إشارته".