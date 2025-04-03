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محليات

مذكرة تفاهم بين وزارة المالية ومصرف الإسكان للربط الإلكتروني مع دوائر الشؤون العقارية

2025-04-03 | 05:22
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مذكرة تفاهم بين وزارة المالية ومصرف الإسكان للربط الإلكتروني مع دوائر الشؤون العقارية
مذكرة تفاهم بين وزارة المالية ومصرف الإسكان للربط الإلكتروني مع دوائر الشؤون العقارية

وقّع وزير المالية ياسين جابر ورئيس مجلس إدارة مصرف الإسكان انطوان حبيب مذكرة تفاهم ما بين وزارة المالية والمصرف تقضي بالربط الالكتروني بين المصرف ودوائر الشؤون العقارية للاستحصال على إفادات نفي الملكية.

وجرى التوقيع في مكتب وزير المالية بحضور مدير المالية العام ومدير عام الشؤون العقارية جورج معراوي وأعضاء من مجلس إدارة المصرف.
بعد التوقيع وتبادل نسخ من المذكرات أدلى حبيب بتصريح جاء فيه:
"وقعنا اليوم مذكرة تفاهم للربط الالكتروني بين مصرف الإسكان ووزارة المالية من شأنها أن تمّكن المصرف من الاستحصال على إفادة نفي ملكية للمقترض الكترونياً وسريعاً ودون أي مقابل مادي، ما يسّهل عملية الاقتراض.
وأضاف بتجاوب كبير من الوزير ياسين جابر ومدير المالية العام –مدير الشؤون العقارية جورج معراوي، تمكّنا من تحقيق هذا الإنجاز الذي سيبدأ العمل به اعتباراً من صباح غدٍ.
ورداً على سؤال عن إجراءات أخرى مطلوبة من الدوائر العقارية، أجاب هناك الإفادة العقارية وهذه بالإمكان الاستحصال عليها عبر الخدمة الالكترونية الــ Online  للدوائر العقارية مباشرة من قبل المقترض أو من شركات تحويل الأموال لتسيير إجراءات القرض على أن يتم الاستحصال عليها رسمياً في ما بعد.
ولفت حبيب إلى أن اللقاء مع الوزير جابر كان مناسبة عرضنا له المشاريع التي حققها المصرف من ضمن أهدافه سواء مع الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أو مع صندوق أبو ظبي للتتمية ، وكذلك مع صندوق قطر للتنمية التي سيزورها حبيب ما بين 13 و17 من نيسان الجاري للبحث في القروض المعروضة من قبل الصندوق القطري ومصرف الإسكان.
مذكرة تفاهم بين وزارة المالية ومصرف الإسكان للربط الإلكتروني مع دوائر الشؤون العقارية

محليات

ياسين جابر

مصرف لبنان

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