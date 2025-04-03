النائب نبيل بدر: بيروت ليست مكباً للنفايات

كتب النائب نبيل بدر عبر حسابه على منصة "اكس ": "مشهد النفايات المتكدسة في أرض جلول، مستديرة شاتيلا، ومتفرعات صبرا لم يعد مجرد أزمة بيئية، بل إهانة صارخة لكرامة الناس وصحتهم".

ولفت الى ان" أكوام القمامة تزداد يومًا بعد يوم، والروائح الكريهة والأمراض تطرق أبواب الأهالي، فيما المسؤولون غارقون في الصمت والتقاعس، فهل أصبح الحد الأدنى من الخدمات الأساسية ترفًا في هذه المدينة المنكوبة بالإهمال؟!".



وطالب "بتحرك فوري وعاجل من بلدية بيروت، فهذه المدينة وشوارعها ليست مكبًا، بل مناطق يسكنها بشر يستحقون العيش بكرامة".