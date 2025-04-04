الجمهورية: ملف "السلاح" لا يُعالج تحت "المطرقة"!

كتبت صحيفة الجمهورية، أن "عشية وصول أورتاغوس حاملة رسائل حازمة إلى المسؤولين حسب مصادر مطلعة، أبلغت هذه المصادر إلى «الجمهورية» انّ لبنان يمرّ في مرحلة تصاعد الضغوط الأميركية عليه بالترافق مع استمرار الأذية الإسرائيلية من خلال الاغتيالات والاعتداءات المتنقلة، وذلك لدفعه إلى القبول بأجندة واشنطن للوضع اللبناني والمنسقة مع تل أبيب".