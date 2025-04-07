عجقة سير.. تجنّبوا هذه الطرقات

زعم المتحدث باسم جيش العدو الاسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان انه "في وقت سابق اليوم هاجم الجيش الاسرائيلي في غارة جوية محمد عدنان منصور قائد المدفعية لحزب الله في منطقة الطيبة جنوب لبنان".



وادعى ادرعي أنه "خلال الحرب قاد منصور ودفع بمخططات إطلاق قذائف صاروخية عديدة نحو منطقة الجليل الاعلى".