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محليات

أمن المطار و"الإشكال".. على طاولة وزير الداخلية

2025-04-07 | 08:55
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أمن المطار و&quot;الإشكال&quot;.. على طاولة وزير الداخلية
أمن المطار و"الإشكال".. على طاولة وزير الداخلية

ترأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، اجتماعاً لجهاز أمن المطار حضره قائد الجهاز العميد فادي كفوري ورؤساء القطعات المعنية في قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، والضابطة الجمركية.

وتم البحث في سير العمل الأمني في مطار رفيق الحريري الدولي والإجراءات المتخذة تفادياً للإزدحام وتحضيراً للموسم السياحي المقبل.

وخلال الاجتماع، تطرق الوزير الحجار إلى سير التحقيقات في الإشكال الذي وقع يوم أمس في قاعة المغادرة داخل حرم المطار، مؤكداً أن ما حصل بات في يد القضاء المختص لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتسببين بحالة الفوضى في هذا المرفق الحيوي الذي يمثل صورة لبنان.

وشدد الوزير الحجار على ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات تفادياً لتكرار هكذا اشكالات في المستقبل.
أمن المطار و"الإشكال".. على طاولة وزير الداخلية

محليات

وزير الداخلية

أحمد الحجار

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توقيف 4 مواطنين في زقاق البلاط والباشورة.. والسبب؟
15:26

توقيف 4 مواطنين في زقاق البلاط والباشورة.. والسبب؟

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 6 /4 /2025، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة زقاق البلاط – بيروت المواطنين (ر.ع.) و(س.ع.) و(ا.م.) لتورطهم بالتاريخ نفسه في إشكال تخلله إطلاق نار، ما أدى إلى وفاة والدة الأخير، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية.

15:26

توقيف 4 مواطنين في زقاق البلاط والباشورة.. والسبب؟

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 6 /4 /2025، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة زقاق البلاط – بيروت المواطنين (ر.ع.) و(س.ع.) و(ا.م.) لتورطهم بالتاريخ نفسه في إشكال تخلله إطلاق نار، ما أدى إلى وفاة والدة الأخير، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية.

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