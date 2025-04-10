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محليات

رفع المعاش التقاعدي للصيادلة

2025-04-10 | 03:02
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رفع المعاش التقاعدي للصيادلة
رفع المعاش التقاعدي للصيادلة

أعلن نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم في بيان، أنه "بفضل الاصلاحات الداخلية المتخذة في النقابة، وتعديل الرسوم وجهود الطاقم الإداري، وغيرها من اجراءات متخذة من مجلسي النقابة والتقاعد وجهود أعضائها، ونتيجة الاحتياط المكوّن بالفريش، رفعت لجنة صندوق التقاعد المعاش التقاعدي للصيادلة المتقاعدين الى 670 دولارا شهرياً ، ليكون الاعلى بين كل النقابات. كما لفت سلوم الى أن "النقابة تغطي التأمين الصحي لقرابة ألف متقاعد من ضمنهم ازواجهم بنسبة ١٠٠/١٠٠ ، وبتكلفة تزيد عن مليون دولار سنويا، وذلك من صندوق الاعانة وهي النقابة الوحيدة التي تقوم بذلك".

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رفع المعاش التقاعدي للصيادلة

محليات

الصيادلة

جو سلوم

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