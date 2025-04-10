وقفة احتجاجية في البقاع تنديدا بقانون الايجارات
نفذت نقابة عمال واصحاب المحلات التجارية بالتعاون مع التجار في البقاع وقفة تضامنية في شاحة الاحزاب وسط السوق التجاري بعلبك احتجاجاً على تعديل قانون الايجار القديمة. وشارك في الوقفة فعاليات المنطقة مخاتير وتجار الوسط التجاري مطالبين بتعديل قانون الايجارات.
وقال رئيس نقابة المحلات التجارية في البقاع جعفر عثمان في بيان: "نحن كنقابة عمال وأصحاب المحلات التجارية في البقاع نطالب السادة النواب وكافة الكتل النيابية بتقديم مشروع قانون معجل مكرر لتعديل القانون الحالي للايجارات الذي سيصبح نافذاً بعد يومين. واعتبر ان القانون الحالي كما هو قانون يمس بقوتنا وقوت عائلاتنا ويجعلنا خارج محلاتنا ومؤسساتنا.