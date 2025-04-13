ملابس مفخخة بالمخدرات.. هذا ما حصل في مطار بيروت

أفادت معلومات "الجديد" أن دائرة المسافرين في جمارك مطار بيروت الدولي تمكّنت، فجر الأحد، من إحباط عملية تهريب كمية من مادة الكوكايين تقدر بثلاثة كيلوغرامات.