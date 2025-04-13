جعجع: لإعتقال الرؤوس الكبيرة!

كتب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على حسابه عبر منصة "إكس"، التالي:

غالبًا ما نسمع، كما حصل اليوم، عن شحنة مخدرات أو أكثر تم اكتشافها ومصادرتها من قبل الأجهزة الأمنية، لتنقطع بعدها الأخبار كلّها. إن تصنيع الكبتاغون أو مجرّد الاتّجار به يستلزم وجود رؤوس أموال وشبكات منظمة عابرة للحدود وتجهيزات لوجستية ليست بقليلة، ولكن لم نسمع حتى الآن بتوقيفات طاولت رؤوساً كبيرة في هذا المجال باستثناء ضبط البضاعة بحدّ ذاتها وتوقيف بعض العناصر الصغار.



عسى أن نبدأ بسماع أخبار عن اعتقال الرؤوس الكبيرة بعد اكتشاف كل تهريبة بدءاً من اليوم.