بيان من "إدارة السير".. ماذا جاء فيه؟

أعلنت هيئة ادارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات، اليوم الثلاثاء، عن قيامها بتعديل آلية حجز المواعيد على المنصة المخصصة لهذه الغاية، الامر الذي بات يسمح للمواطنين الراغبين بإنجاز المعاملات بأنفسهم بحجز الموعد بشكل مباشر من قبلهم اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا من كل يوم عمل دون الحاجة الى توكيل احد عنهم (عبر الضغط على تنفيذ الخدمة بحضور صاحب العلاقة شخصّيًا) وذلك لتنفيذ معاملاتهم بالمركز الرئيسي في الدكوانة.