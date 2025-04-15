لبنان تحت تأثير الطقس الربيعي: درجات الحرارة ترتفع غداً

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس ربيعي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر نيسان: بيروت بين 15 و 24، طرابلس بين13 و 23 و زحلة بين 9 و 22 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء:

غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات ودرجات حرارة دون معدلاتها الموسمية، تنخفض نسبة الرطوبة وتبقى الرياح ناشطة أحيانا.

الأربعاء:

قليل الغيوم مع ضباب على المرنفعات وارتفاع بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا بخاصة جنوب البلاد.

الخميس:

صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة، والتي تعود الى معدلاتها الموسمية مع انخفاض بنسبة الرطوبة وتبقى الرياح ناشطة جنوب البلاد .

الجمعة:

صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بخاصة في الداخل و الجنوب، وتبقى الرياح ناشطة.

-الحرارة على الساحل من 14 الى 21 درجة، فوق الجبال من 5 الى 21 درجة، في الداخل من 6 الى 23 درجة.

الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية، سرعتها بين 15 و 30 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 30 و 60%.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

-الضغط الجوي: 765 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,09

-ساعة غروب الشمس: 19,09