لبنان تحت تأثير الطقس الربيعي: درجات الحرارة ترتفع غداً

وجاء في النشرة الاتي:
-الحال العامة: طقس ربيعي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة .
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر نيسان: بيروت بين 15 و 24، طرابلس بين13 و 23 و زحلة بين 9 و 22 درجة.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء:
غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات ودرجات حرارة دون معدلاتها الموسمية، تنخفض نسبة الرطوبة وتبقى الرياح ناشطة أحيانا.
الأربعاء:
قليل الغيوم مع ضباب على المرنفعات وارتفاع بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا بخاصة جنوب البلاد.
الخميس:
صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة، والتي تعود الى معدلاتها الموسمية مع انخفاض بنسبة الرطوبة وتبقى الرياح ناشطة جنوب البلاد .
الجمعة:
صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بخاصة في الداخل و الجنوب، وتبقى الرياح ناشطة.
-الحرارة على الساحل من 14 الى 21 درجة، فوق الجبال من 5 الى 21 درجة، في الداخل من 6 الى 23 درجة.
الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية، سرعتها بين 15 و 30 كم/س.
-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 30 و 60%.
-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.
-الضغط الجوي: 765 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس: 6,09
-ساعة غروب الشمس: 19,09