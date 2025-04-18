وزير العمل توجه إلى القاهرة للمشاركة في مؤتمر العمل العربي

غادر وزير العمل محمد حيدر بيروت متوجّهًا إلى القاهرة، على رأس وفد ضم اضافة الى مستشاره فراس زعيتر والدكتورة ايمان خزعل عن وزارة العمل، ممثلين عن أصحاب العمل والعمال، للمشاركة في فعاليات مؤتمر العمل العربي الذي يُعقد بمشاركة وزراء العمل العرب وممثلين عن أصحاب العمل والعمّال في الدول العربية.



