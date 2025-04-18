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محليات

غموض يلّف مصير قيادي بارز وحزب الله يوّضح!

2025-04-18 | 07:10
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غموض يلّف مصير قيادي بارز وحزب الله يوّضح!
غموض يلّف مصير قيادي بارز وحزب الله يوّضح!

صدر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله البيان التالي:

تنفي العلاقات الإعلامية في حزب الله نفيًا قاطعًا كل ما ورد في صحيفة النهار في عددها الصادر بتاريخ 18 ‏نيسان 2025، بحق رئيس المجلس السياسي في حزب الله سماحة السيد إبراهيم أمين السيد، وتؤكد أنه محض ‏افتراء وخيال واختلاق لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة، وتسعى إلى النيل من حزب الله وقياداته. ‏

إزاء ذلك، نؤكد أن رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد لم ينقطع عن ممارسة أعماله ‏القيادية ومتابعة الشؤون التنظيمية والسياسية. ‏

وندعو وسائل الإعلام عامة، وصحيفة النهار خاصة، إلى توخي الدقة والموضوعية في نقل المعلومات، ‏ومراجعة أصحاب الشأن.‏
غموض يلّف مصير قيادي بارز وحزب الله يوّضح!

محليات

إبراهيم أمين السيد

حزب الله

إسرائيل

الحزب

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قبيل توجهه إلى واشنطن.. مشاورات بين وزير المالية وبري!
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في أول تعليق له على ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، نفى الفنان اللبناني فضل شاكر صدور حكم جديد ببراءته من المحكمة العسكرية، موضحًا أن الحكم الذي يتم تداوله يعود إلى عام 2018، حيث قضت المحكمة آنذاك بمنع محاكمته غيابيًا في قضية أحداث عبرا، وذلك لعدم ثبوت مشاركته في القتال مع الجيش اللبناني.

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