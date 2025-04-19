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محليات

من وزيرة التربية.. خبر سارّ لهؤلاء

2025-04-19 | 01:52
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من وزيرة التربية.. خبر سارّ لهؤلاء
من وزيرة التربية.. خبر سارّ لهؤلاء


أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي البيان الآتي:


"بناء على التزامها بما ورد في البيان الوزاري بتحسين ظروف عمل الهيئة التعليمية بما يضمن العيش الكريم الذي يليق برسالة التعليم و مهنته النبيلة، سعت وزيرة التربية الى تأمين استمرار المساعدة الاجتماعية لاعضاء الهيئة التعليمية من ضمن الميزانية المقرة والى ادخال تصحيح جزئي على أجورهم حتى تم إقرارها في مرسوم واصداره في الجريدة الرسمية. 
وتؤكد وزيرة التربية ان التأخير الذي حصل في إصدار المرسوم في الجريدة الرسمية وفي دفع المستحقات كان لاسباب خارجة عن ارادة وصلاحيات الوزارة بكامل مكوناتها، كما طمأنت إلى انها ستستمر في اعلام جميع ممثلي الروابط والمعنيين بالمستجدات المتعلقة بدفع المستحقات بعد عطلة الاعياد ببيانات تصدر عن الوزيرة حصرا عبر الموقع الاعلامي لوزارة التربية. ويرمي هذا المرسوم إلى إعطاء مساعدة اجتماعية كتعويض موقت إلى جميع العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي تتوزع كما يلي:
للملاك
- أعطي موظفو ملاك التعليم الرسمي في المدارس والثانويات الرسمية والمعاهد الفنية ما قبل التعليم الجامعي تعويضا موقتا شهريا بمقدار ١٣ راتبا بالإضافة إلى تعويض المثابرة وفقا للتعميم رقم ٦ / ٢٠٢٤ الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، على ان تحدد شروط الاستفادة من تعويض المثابرة بقرار يصدر عن وزيرة التربية والتعليم العالي. 
- يعطى مديرو المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية تعويضا قيمته ١٠٪؜ من التعويض المنصوص عنه في التعميم رقم ٦ (للمديرين المكلفين) و١٥٪؜ للمعينين وفاقا للأصول . 
تسري مفاعيل هذه الزيادة من ١ شباط ٢٠٢٥ .
للمتعاقدين:
اولا: اعتباراً من بداية العام الدراسي 2024/2025 يُعطى المدرسون المتعاقدون بالساعة تعويضا موقتا على اجر الساعة الاساسي وفاقا للعمود الثاني (بدل أجر الساعة) من القرار 1014/م/2022 تعويضا موقتا بحيث يصبح مجمل ما يتقاضاه المتعاقد عن ساعة التعليم أحد عشر ضعف الاجر الاساسي. 
ثانيا: اعتباراً من 1 شباط ٢٠٢٥، يضاف الى هذا التعويض تعويض مؤقت يساوي نفس قيمة التعويض المحدد والمذكور في البند اولا اعلاه. (يصبح مجمل اجر الساعة ٢٢ ضعفا )
تشمل هذه الزيادة جميع المتعاقدين (في الأساسي والثانوي والمهني) والمتعاقدين على حساب الصناديق ومجالس الاهل دون الذين يتقاضون اتعابهم من الدول المانحة.
اما المتعاقدون مع اللجان التنفيذية للمشاريع المشتركة والمستخدمون على حساب صناديق المدارس من عمال مكننة واجراء (حارس، خادم، سائق...) وسائر المستخدمين في الثانويات والمدارس والمعاهد الفنية فيستفيدون من التعويض الموقت المماثل للملاك استنادا الى المرسوم 13020/2024 والتعميم 6/2024 كل بحسب الوظيفة والفئة التي يشغلها.وبعد صدور المرسوم ونشره في الجريدة الرسمية يهم وزارة التربية ان توضح انها قد انجزت جداول فروقات الملاك من ١ شباط ولنهاية ايار ٢٠٢٥ لجهة الرواتب الثمانية الاضافية المذكورة بالمرسوم وتعويض الصفائح للاشهر الانف ذكرها؛ اضافة الى ساعات المتعاقدين وفاقا للأصول عن الفصل الاول اضافة الى بدل النقل ٠
كما يجري العمل على تذليل العقبات للدفع للمعلمين والمستخدمين سواء كانوا على نفقة صناديق المدارس او صناديق تعاضد المناطق التربوية وصندوق تعاضد 
التعليم الثانوي 
وسيجرى العمل بعد عطلة الاعياد مباشرة لصرف المبالغ المستحقة تباعا فور الانتهاء من العمل بها وفاقا للآليات المستجدة للدفع وانتظام الدفع شهريا و للامكانات لدى وزارة المال.
وتؤكد وزيرة التربية مجددا لجميع المعنيين من دون استثناء ان هدفها الاول والاخير هو مصلحة التلميذ ورفعة المدرسة الرسمية، سيما وأن الحرب الغاشمة ادت الى فاقد تعليمي ترك اثرا صعبا إن على الصعيد النفسي او على المستوى التعليمي ثانيا٠
وتتقدم بالمعايدة للبنانيين عموما وللكادر التعليمي والاداري في وزارة التربية خصوصاً بحلول عيد الفصح المجيد، اعاده الله على وطننا الحبيب بالخير والاستقرار".



  
من وزيرة التربية.. خبر سارّ لهؤلاء

محليات

الهيئة التعليمية

ريما كرامي

وزارة التربية

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