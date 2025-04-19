فستان المتحدثة باسم البيت الأبيض: صُنع في الصين! (صور)

Accusing China is business.

Buying China is life.

The beautiful lace on the dress was recognized by an employee of a Chinese company as its product. pic.twitter.com/SfPyM4M02Z — Zhang Zhisheng 张志昇 (@salahzhang) April 14, 2025

وتزامن الجدل مع استمرار الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة عقب الرسوم الجمريكية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



ولفتت صورة للمتحدثة البالغة من العمر (27 عاماً) وهي ترتدي فستاناً أحمر اللون بتطريز أسود، انتباه الدبلوماسي الصيني تشانغ تشيشن الذي يشغل منصب القنصل العام في إندونيسيا، الذي نشر صورة للفستان على حسابه في منصة "إكس".



وأرفق تشيشن مع صورة الفستان صوراً من حسابات مستخدمين لموقع "ويبو" الصيني، أكدوا فيها أن الفستان صنع في مصنع بمدينة مابو الصينية.



وقال تشيشن: "اعتدنا على اتهام الصين، أما شراء المنتجات الصينية خلال الحرب التجارية فهو شيء لا أفهمه".



وأضاف أن "عمالاً في شركة صينية تعرفوا إلى "الدانتيل" الجميل على فستان المتحدثة باسم البيت الأبيض وأكدوا أنه من إنتاج شركتهم".



كما نشر الدبلوماسي الصيني مقطع فيديو على منصة "X" وثق كل الملابس الصينية الصنع التي ارتدتها المتحدثة باسم البيت الأبيض.



وعلق تشانغ تشيشن على الفيديو قائلا: "هنا بلدة مابو، مقاطعة بينغيانغ بمقاطعة تشجيانغ الصينية، التي جذبت مؤخرا اهتماما عالميا بصناعة الدانتيل الفاخر (أتعلمون السبب)، بإنتاج سنوي مذهل يبلغ 200 ألف طن!".



وتابع قائلا: "الصين هي أكبر دولة في صناعة الدانتيل، حيث تنتج أكثر من 70٪ من الإنتاج العالمي!.. بلدة مابو، أنت مصدر الجمال للسيدة كارولين وللنساء حول العالم!.. أتمنى لك حياكة المزيد من الدانتيل الجميل! لأن كلما زاد إنتاجك من الدانتيل، زاد جمال النساء في العالم.. وكلما زادت النساء جمالا وسعادة في العالم، قلت الحروب والنزاعات من حولنا جميعا!".



واختتم تشيشن تدوينته قائلا: "بلدة مابو، استمري! سلام العالم يعتمد عليك!".