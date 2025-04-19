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محليات

فستان المتحدثة باسم البيت الأبيض: صُنع في الصين! (صور)

2025-04-19 | 06:21
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فستان المتحدثة باسم البيت الأبيض: صُنع في الصين! (صور)
فستان المتحدثة باسم البيت الأبيض: صُنع في الصين! (صور)

أشعلت صور فستان المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن كشف دبلوماسي صيني أن فستانها قد صنع في الصين.

فستان المتحدثة باسم البيت الأبيض: صُنع في الصين! (صور)

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