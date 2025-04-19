فستان المتحدثة باسم البيت الأبيض: صُنع في الصين! (صور)

Accusing China is business.
Buying China is life.
The beautiful lace on the dress was recognized by an employee of a Chinese company as its product. pic.twitter.com/SfPyM4M02Z
— Zhang Zhisheng 张志昇 (@salahzhang) April 14, 2025
Accusing China is business.
Buying China is life.
The beautiful lace on the dress was recognized by an employee of a Chinese company as its product. pic.twitter.com/SfPyM4M02Z
علقت نائبة المبعوث الأميركي مورغان أورتاغوس، عبر منصة "إكس"، في رسالة للوزير السابق وليد جنبلاط، "Crack is whack".
علق رئيس الحزب التقدمي السابق وليد جنبلاط عبر حسابه على منصة "إكس": "الأميركية البشعة مورغان أورتاغوس"، مرفقاً اياها بصورة.
نشرت السيدة اللبنانية الأولى نعمت عون على حسابها عبر منصة "إكس" فيديو، يُظهر تمضيتها وفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وقتاً ممتعاً رفقة الأطفال في قصر بعبدا، في أجواء الفصح المجيد.