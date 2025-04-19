جنبلاط لـ "أورتاغوس": الأميركية البشعة!

The ugly American #MorganOrtagus pic.twitter.com/KPgjHhC4Z9
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) April 19, 2025
The ugly American #MorganOrtagus pic.twitter.com/KPgjHhC4Z9
علقت نائبة المبعوث الأميركي مورغان أورتاغوس، عبر منصة "إكس"، في رسالة للوزير السابق وليد جنبلاط، "Crack is whack".
نشرت السيدة اللبنانية الأولى نعمت عون على حسابها عبر منصة "إكس" فيديو، يُظهر تمضيتها وفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وقتاً ممتعاً رفقة الأطفال في قصر بعبدا، في أجواء الفصح المجيد.
أشعلت صور فستان المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن كشف دبلوماسي صيني أن فستانها قد صنع في الصين.