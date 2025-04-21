تحكيم يُعلّق دعوة اللجنة الأولمبية اللبنانية لانعقاد الجمعية العمومية

صدر عن المحكّم المنفرد المحامي الفراد سرحان قرار تحكيمي في ملف التحكيم المسجل لدى مركز التحكيم الرياضي بتاريخ ١٤ نيسان ٢٠٢٥ وخلاصته إعلان اختصاص مركز التحكيم الرياضي للنظر في القضية ووقف مفاعيل الدعوة الموجهة من قبل اللجنة الاولمبية اللبنانية لعقد جمعية عمومية بتاريخ ٢٢ نيسان ٢٠٢٥ لحين البت بأساس الدعوى التحكيمية.