فيديو الضرب والتعذيب.. "دار الأيتام" تنشر روايتها!

وشدد المجلس على النقاط التالية:

1. الالتزام المهني والإنساني: أكّد المجلس والإدارة التزامهم الكامل بالقوانين والأنظمة المهنية، وبالقيم والمعايير الاجتماعية والإنسانية، مشيرًا إلى أن نظام المساعدة المعتمد في المؤسسة قائم على العمل الخيري والاجتماعي وليس مبنيًا على أي عنف أو إساءة.

2. المساءلة والمحاسبة: أشار البيان إلى أن المؤسسة لا تتهاون في حال وجود أي مخالفة داخلية، وتقوم بمحاسبة كل من يثبت تجاوزه، مؤكدًا أن القنوات الرسمية مفتوحة لأي شكوى وأن هناك متابعة قانونية داخلية صارمة.

3. رفض استغلال وسائل التواصل: حذّر المجلس من خطورة استخدام وسائل التواصل لنشر معلومات مضللة أو مشوّهة، داعيًا الجميع إلى توخي الدقة والمسؤولية في تداول المحتوى المرتبط بمؤسسات الرعاية، خصوصًا تلك التي تمس فئات ضعيفة في المجتمع.

4. اللجوء إلى القانون: أعلن المجلس أنه بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من ساهم في هذه الحملة عبر الشكاوى الرسمية لدى الجهات المختصة.

وفي ختام البيان، جدّد مجلس عمدة مؤسسات الرعاية الاجتماعية في لبنان – دار الأيتام الإسلامية دعوته للرأي العام إلى الاطلاع على مستجدات العمل بشفافية ومسؤولية، مؤكدًا حرصه على حماية رسالته الإنسانية ومواصلة تقديم خدماته الاجتماعية بروح العطاء والأمانة.