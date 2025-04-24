مراسلة الجديد: رئيس الحكومة اقترح تأجيل النقاش في كل مشاريع القوانين المرتبطة بالانتخابات البلدية لأنها بحاجة الى الكثير من النقاش

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي، أنّ "سلاح المقاومة هو الذي حرر الأرض ودحر العدو، وأنه منذ العام 1982 وحتى يومنا هذا هو بالمرصاد، مشدداً على "ألا لغة مع هذا العدو إلا لغة المقاومة والسلاح".
جلسة تشريعية.. الجديد في مواكبة مستمرة
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قائد القوات الدولية في الجنوب (اليونيفيل) الجنرال ارولدو لازارو.وأكد الرئيس عون أن "الجيش اللبناني يواصل انتشاره في القرى والبلدات الجنوبية التي أخلتها إسرائيل، والانتخابات البلدية والاختيارية ستُجرى في كل الجنوب في 24 أيار المقبل".