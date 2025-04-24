مراسلة الجديد: رئيس الحكومة اقترح تأجيل النقاش في كل مشاريع القوانين المرتبطة بالانتخابات البلدية لأنها بحاجة الى الكثير من النقاش

‏ أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي، أنّ "سلاح المقاومة هو الذي حرر الأرض ودحر العدو، وأنه ‏منذ العام 1982 وحتى يومنا هذا هو بالمرصاد، مشدداً على "ألا لغة مع هذا العدو إلا لغة المقاومة والسلاح".‏

